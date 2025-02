'Primavera' serbia en pleno invierno: ¿hasta dónde llegarán los estudiantes?

Los balcanes vuelven a ser escenario de un terremoto político. Hace apenas un par de semanas que en Rumanía se anunció que se repetirían las elecciones, celebradas en noviembre, después de que éstas fueran anuladas por el Tribunal Constitucional por las sospechas de una posible injerencia rusa. Ahora Serbia se encuentra sumida una ola de protestas protagonizada por la juventud del país contra su Gobierno encabezado por el presidente, Aleksandar Vučić.

Serbia ha sido, y es, un país complejo marcado por una historia de tensiones políticas, conflictos internacionales y una economía en transición. Desde hace unos años, el país ha vivido de varios eventos que han captado la atención tanto de la comunidad internacional como de los ciudadanos serbios, y lo último son las protestas populares contra el presidente Aleksandar Vučić que han acabado por costarle el cargo.

El país balcánico es objeto de una ola de protestas estudiantiles contra el Gobierno que no han parado de crecer desde que estallaron. Además, el país atraviesa la crisis política más profunda desde la llegada al poder en 2012 del partido populista nacionalista SNS, encabezado por el presidente, Aleksandar Vučić, acusado por sus críticos y la oposición de autoritario y corrupto.



Derrumbe de la estación de Novi Sad, Serbia | X / SerbiaXr

Ante esta incesante ola de protestas estudiantiles, desencadenada por el derrumbe del tejado de la estación de trenes en Novi Sad, que causó 15 muertos, el mandatario acaba de "sacrificar" a su primer ministro y líder del SNS, Miloš Vučević, quien dimitió el martes "para no seguir aumentando la tensión en la sociedad". El suceso ocurrió el pasado 1 de noviembre, y para muchos en Serbia ha sido producto de la endémica corrupción que está lastrando el país y la gota que colmó el vaso de la insatisfacción con el sistema de Vučić, un político populista omnipresente en los medios afines que, actualmente, se niega a asumir responsabilidades.

Junto con el primer ministro renunció también Milan Đurić, alcalde de Novi Sad, la segunda ciudad del país, en un intento de apaciguar a los manifestantes, que exigen explicaciones y responsabilidades penales. Vučević, líder del SNS desde 2023, fue hasta 2022 alcalde de Novi Sad, al norte de Belgrado, en una época en la que empezaron a manos de una empresa china las obras de reforma de la estación colapsada.

Las protestas no son nada nuevo en Serbia, desde hace varios años Belgrado ha sido escenario de numerosas protestas y manifestaciones contra Vučić, pero esta vez se han extendido a otras regiones y con un apoyo mucho más amplio y llamativo, como el sindicato de la televisión estatal RTS o la estrella del tenis local, Novak Djokovic.

Diez días de incertidumbre

Con la dimisión de su primer ministro, Vučić señaló este martes que su partido, el SNS (Partido Progresista Serbio), que es el que está en el gobierno deberá tomar una decisión en los próximos diez días y, o convocar nuevas elecciones (que se celebrarían esta primavera) o si elegirá un nuevo ejecutivo para lo que resta de legislatura. Según analistas locales, las opciones propuestas por el presidente que incluye un exministro de Información, Slobodan Milošević, como futuro primer ministro, parecen ser una estrategia con el fin de ganar tiempo, apostando todas las cartas a que las protestas se diluyan poco a poco.

La opinión pública serbia cree que un adelanto electoral únicamente llevaría al país a un escenario ya conocido, la repetición de unas elecciones generales y locales como las de 2023 y 2024, en las que ganó el SNS y las cuales, fueron objeto de críticas por parte de la oposición que señaló la posible existencia de un fraude.

"El régimen no es capaz de cumplir con las demandas de los estudiantes porque no entiende que esas exigencias no están dirigidas a Vučić sino al funcionamiento independiente de las instituciones y al establecimiento de la justicia elemental en la sociedad", aseguraba Dinko Gruhonjic, periodista y profesor en la Universidad de Novi Sad, en declaraciones recogidas por Efe. Para este profesor, objeto de difamaciones por parte del Gobierno y medios afines, hasta el punto de referirse a él como "enemigo del Estado", el régimen de Vučić vive al margen de la realidad de la ciudadanía. "Sus manos están manchadas de sangre y no habrá negociaciones con ellos", defendía Gruhonjic.

"Estamos ante el final de este régimen. Su caída sucederá más rápido de lo que muchos esperan", vaticinó el profesor que apoya abiertamente las protestas. Según este periodista serbio cada régimen autoritario utiliza el miedo como una herramienta más. Pero este miedo está empezando a desaparecer entre los manifestantes, aunque este lunes por la noche seguidores del presidente serbio atacaron e hirieron a varios estudiantes cerca de un local del SNS en Belgrado, provocando aún más indignación entre los manifestantes durante las protestas de este miércoles.

Los estudiantes, quienes están apoyados por alumnos y docentes de institutos, además de otros ciudadanos, exigen un cambio más estructural, hacia una sociedad con instituciones democráticas, el estado de derecho y medios de comunicación libres. "Una remodelación del gobierno nunca ha sido nuestro objetivo, porque los estudiantes no tienen objetivos políticos: nos hemos distanciado de los partidos políticos", explicó a Nemanja, un estudiante de Novi Sad a Efe.

A dos bandas

Desde hace unos años, el Gobierno serbio, siempre bajo el dominio de Vučić quien en realidad ostenta un cargo protocolario, juega a dos bandas: por un lado mantiene las negociaciones y sus pretensiones de entrar en la Unión Europea, y por otro no alinea su política exterior a la de Bruselas y continuar estrechando su histórica relación con Rusia. Es más, Serbia ha sido uno de los pocos países que no se han unido a las saciones que la Unión ha impuesto al Kremlin tras la invasión de Ucrania. Por ello, en Bruselas crecen cada vez más rápido las dudas por la falta de compromiso con el Estado de derecho, la libertad de prensa y, en general, la democracia.