Dimisiones, amenazas de los euroescépticos más duros y el 'brexit', así llega Johnson a 'premier'

Boris Johnson ya es el nuevo líder 'tory' y este miércoles toma posesión como primer ministro británico. Quien ha sido un abanderado y una de las caras más visibles del brexit ha visto como en las últimas horas varios ministros han dejado su cargo y Nigel Farage le ha asegurado que "es lograr la salida o morir".

Así desembarca Johson en el número 10 de Downing Street, que este miércoles abandonará definitivamente la hasta ahora primera ministra Theresa May, que dimitió de su cargo el pasado 7 de junio.

Al político, periodista e historiador le respaldaron más de 92.000 votos entre las filas del Partido Conservador, casi el doble que a su contrincante en la carrera a 'premier', Jeremy Hunt, que se quedó con 46.656 apoyos. Sin embargo, la del ministro de Desarrollo Internacional y exaspirante a suceder a May, Rory Stewart, ha sido la última dimisión anunciada tras la elección de Johnson.

Este martes, Stewart ha anunciado que deja su cargo después de, además, ser eliminado en las primarias el pasado día 19 de junio. Solo obtuvo 27 respaldos en la tercera ronda de votaciones de los conservadores.

I said I would not serve in Boris’ cabinet eight weeks ago - but it keeps popping up - not quite sure why this is still news - anyway here it is again 🙃#mostprolongedresignationinworldhistoryhttps://t.co/ROc7zISDn3