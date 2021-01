Cuatro muertos y 14 policías heridos durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos

Seis días habían pasado desde el cambio de año y ya se ha producido una de las imágenes más increíbles de las últimas décadas. Un numeroso grupo de seguidores del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asaltó el Capitolio en plena validación de la victoria de Joe Biden el pasado 3 de noviembre, un asalto que ha dejado cuatro muertos y casi una quincena de policías heridos.

Las autoridades locales han confirmado esta cifra de fallecidos en una jornada en la que los disturbios, escenas caóticas y la violencia fueron protagonistas en el país norteamericano. Un asalto que se ha saldado, por el momento, con 52 detenciones.

Miles de seguidores del presidente saliente se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad llegando a acceder algunos de ellos hasta el interior de la Sala de Columnas del Congreso, lo que generó choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas de la Cámara de Representantes y el Senado.

Allí se celebraba la validación formal de la victoria electoral de Joe Biden, algo que aún a día de hoy Trump continúa negando en rotundo, pero cuya votación se ha podido retomar horas después.

Pasadas unas horas, se comunicó que al menos una mujer había muerto por heridas de bala en el asalto, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia a los medios locales. Imágenes del canal MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando "se han producido disparos".

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC