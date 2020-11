Los republicanos rozan el control del Senado en EEUU tras ganar en Carolina del Norte

Poco a poco se van conociendo todos los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además de quién ha ganado los comicios, Joe Biden, aunque el conteo de votos continúe en algunos estados, también se va sabiendo quiénes ocuparán la Cámara de Representantes y el Senado. En este último, los republicanos rozan el control.

Los últimos datos en conocerse en relación a la Cámara Alta de Estados Unidos han sido los del estado de Carolina del Norte, donde el candidato demócrata al Senado, Cal Cunningham, ha reconocido su derrota, dando un escaño más al partido de Donald Trump.

En concreto, en ese estado el escrutinio se sitúa ya en el 97% y Cunningham ha logrado un 47% de sufragios frente al 48,7% del candidato republicano, el senador Thom Tillis. Esto implica una diferencia de alrededor de 100.000 votos, que con ese nivel de conteo de votos ya es insalvable.

Así, Tillis ha recibido un total de 2,64 millones de votos, mientras que Cunningham se ha hecho con 2,54 millones de respaldos.

En un comunicado compartido por el demócrata en las redes sociales, este asegura que "los votantes han hablado" y "respeta su decisión". "Los resultados de estas elecciones presidenciales evidencian que existe una profunda división en nuestro estado y en nuestro país", ha escrito.

Tras llamar al senador Tillis, Cunningham ha aseverado que "siempre" estará "orgulloso" del trabajo que han hecho para "levantar la voz" de los ciudadanos de Carolina del Norte.

Por su parte, Tillis también ha querido mostrar su respeto por su rival. "Ha sido una campaña muy dura y deseo lo mejor para Cal y su familia en el futuro", ha escrito en un mensaje de Twitter.

