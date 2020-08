¿Qué es el nitrato de amonio? El culpable de la explosión en Beirut

La explosión sucedida en el puerto de Beirut (Líbano) ha dejado al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. Este gran desastre sucedió en una fábrica de fuegos artificiales, en el que se encontraban guardadas, desde hace seis años, 2.750 toneladas de nitrato de amoniaco. Descubierto el protagonista de esta catástrofe, en este artículo explicamos qué es este compuesto químico.

El primer ministro en la reunión del Consejo Superior de Defensa aseguró que: "Es inadmisible que un cargamento de nitrato de amonio, estimado en 2.750 toneladas, se halle desde hace seis años en un almacén, sin medidas preventivas. Esto es inaceptable y no podemos permanecer en silencio sobre este tema". Asimismo, la explosión ha dejado a más de 250.000 personas sin hogar, dando pie a que se decrete un estado de desastre.

El nitrato de amonio o nitrato de amoniaco (NH4NO3), es una sal formada por iones de nitrato y amonio. Este es un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en agua. El nitrato de amonio es utilizado frecuentemente como fertilizante. A pesar de no ser un producto combustible, su detonación es posible en dosis medias y altas, así como en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor.

Su almacenamiento debe cumplir cuidadosas medidas de seguridad para aislarlo de productos inflamables, corrosivos, sólidos inflamables o sustancias que imitan calor. Su mal almacenamiento o utilización ha provocado grandes desastres a nivel mundial.

El Alto Consejo para la defensa tuvo una reunión de emergencia en el que se abordó la situación actual de la capital del Líbano. Después de dicha reunión, el presidente del Líbano, Michel Aoun, ha pedido que se declare el estado de emergencia durante dos semanas, luto nacional durante tres días y la liberación de fondos para afrontar la situación, incluida la entrega de dinero a los hospitales y el pago de compensaciones.

OMG!! A major explosion just hit the city of Beirut, Lebanon, this Tuesday(04).#explosionpic.twitter.com/YJLMoAdPVM