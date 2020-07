Nueva dimisión en 'The New York Times': una columnista deja el puesto criticando el "ambiente iliberal" del periódico

Nueva dimisión en la sección de Opinión del prestigioso diario estadounidense The New York Times. Tras el abandono del que fuese jefe de dicha sección, James Bennet, a comienzos de junio, la columnista y editora Bari Weiss ha dejado el puesto criticando el "ambiente iliberal" que reina en el periódico. En una carta que ha hecho pública exponiendo los motivos detrás de su decisión, Weiss critica la influencia que tienen las redes sociales en la línea editorial del medio. "Twitter no está en la cabecera de The New York Times, pero se ha convertido en su último editor", denuncia.

La opinadora, que se define a sí misma como "políticamente huérfana", desembarcó en el 'Times' hace tres años porque el periódico quería buscar nuevas voces ante su incapacidad de prever el resultado de las elecciones donde se impuso el republicano Donald Trump, lo cual, afirma en su carta, significaba que el medio no tenía un conocimiento sólido del país sobre el que informaba.

"Las historias se eligen y cuentan para satisfacer al público más reducido, en lugar de permitir que una audiencia curiosa lea sobre el mundo y luego saque sus propias conclusiones", denuncia Weiss en la misiva, donde describe un"ambiente de trabajo hostil" en el periódico.

La renuncia del jefe de Opinión

Esta renuncia llega poco más de un mes después de que se produjera la del jefe de Opinión del diario, James Bennet. La dimisión se produjo en mitad de la ola de protestas antirracistas en Estados Unidos a causa del asesinato de George Floyd por parte de un policía. Bennet renunció al cargo después de permitir la publicación de unaopinión del senador republicano Tom Cooton en la que se mostraba a favor de movilizar al Ejército para frenar las manifestaciones.

Este texto, que Bennet confesó que no leyó antes de su publicación, provocó una revuelta interna por parte de empleados del Times, con docenas de mensajes críticos en Twitter, que terminó desembocando en su renuncia. En una reunión interna del periódico, Bennet llegó a disculparse por el artículo, asegurando que su publicación se debió a un error en el proceso de control de las columnas.

En su columna, el senador republicano instaba a Donald Trump a invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar a los militares en las ciudades donde se estaban produciendo los disturbios para ayudar a la policía local a contenerlos.