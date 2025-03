Netanyahu afirma que seguirán los ataques en Gaza: "Esto es solo el comienzo"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que la oleada de ataques contra la Franja de Gaza de las últimas horas, en las que han muerto más de 400 personas, según las autoridades sanitarias locales, "es solo el comienzo".



"Hamás ya ha sentido nuestra fuerza y me gustaría aclararles que esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra", aseguró el mandatario en una breve declaración en vídeo.



En su primera decaración pública tras la ruptura del alto el fuego al reanudar Israel sus ataques en Gaza, Benjamin Netanyahu advirtió: "Nada nos impedirá lograr todos nuestros objetivos de guerra". El primer ministro israelí afirmó que ahora las negociaciones con Hamás continuarán "sólo bajo el fuego" y que Tel Aviv no parará hasta que ya "no represente ninguna amenaza": "Esto es sólo el principio".



Ante las voces críticas a la reanudación de los ataques, entre ellos exrehenes y familiares de los secuestrados, Netanyahu defendió que la "presión militar es una condición crítica" para liberar a los cautivos.