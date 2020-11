Reino Unido y Bruselas retoman las negociaciones para el Brexit

Reino Unido y la Unión Europea han retomado las negociaciones del Brexit este lunes. En concreto, tal y como ha informado el negociador europeo Michel Barnier, se ha iniciado una nueva ronda de conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre la relación entre ambos tras el divorcio del 31 de diciembre.

Barnier ha comunicado, a través de Twitter, que "el equipo negociador de la Comisión Europea continúa las negociaciones en Bruselas esta semana con David Frost y su equipo".

"Junto al Parlamento Europeo y todos los estados miembros, seguimos siendo decididos, pacientes y respetuosos", ha afirmado el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit.

Además, Barnier ha advertido de que, aunque quieren una "cooperación futura abierta", esta debe ser "justa en todos los ámbitos".

🇪🇺🇬🇧 The @vonderleyen@EU_Commission negotiating team is continuing negotiations in Brussels this week w/ @DavidGHFrost & team. With @Europarl_EN & all Member States, we remain determined, patient, respectful. We want our future cooperation to be open but fair in all areas. pic.twitter.com/l54suVhY0I