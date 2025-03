Lentas negociaciones para la paz en Ucrania: las más de nueve horas de reunión entre Rusia y EEUU

Moscú y Washington aseguran estar avanzando hacia la paz en territorio ucraniano. Sin embargo, la segunda reunión entre las delegaciones rusa y estadounidense en Riad, capital y el principal centro de negocios de Arabia Saudí, se ha desarrollado durante más de nueve horas. Un cónclave en el que se han tenido que tomar hasta tres descansos y cuya información y decisiones se desconocen, salvo lo que van haciendo público las agencias de noticias TASS e Interfax.

De nuevo, en el escenario en el que Donald Trump ha decidido comenzar a negociar el final del conflicto en suelo europeo no se vislumbran representantes de los Veintisiete. Este lunes, tampoco de Ucrania, que ya se reunieron con la delegación norteamericana el pasado domingo. El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró optimista, afirmando que las conversaciones entre la delegación de Kiev y la de Washington se desarrollan de forma "muy útil" y constructiva.

En concreto, el diálogo entre EEUU y Ucrania se centraron en la posibilidad de un alto el fuego parcial para las instalaciones energéticas y la infraestructura crítica. En el caso de Rusia, el diplomático ruso Grigori Karasin es el que lidera la delegación rusa en esta ocasión -en la anterior reunión el encargado fue Serguéi Lavror- junto al asesor del director del Servicio Federal de Seguridad, Serguéi Beseda.

Para Rusia, lo más relevante es "mantener el contacto y entender el punto de vista del otro negociador", algo que, ha afirmado, están consiguiendo. Pero en vista de lo declarado por el Kremlin, este no es el único asunto prioritario para Putin.

Karasin ha asegurado que las negociaciones marchan de forma positiva y están "en pleno apogeo", aunque sin mencionar los asuntos que se han tratado, solo advirtiendo de que se trata de temas "candentes" y que no todas las negociaciones tienen que cerrarse "obligatoriamente con un documento o acuerdo de gran calado". "No. No se planea (firmar) ningún documento", ha ratificado el protavoz ruso Dmitri Peskov.

Seguridad de navegación en el mar Negro

El Kremlin confirmó a primera hora del día que la prioridad de Rusia en las negociaciones es la seguridad de la navegación en el mar Negro, aunque EEUU ha insistido los últimos días en que el diálogo se produce para sentar las bases para un alto el fuego. No obstante, Rusia ha rechazado hasta ahora una tregua total en Ucrania, tanto de seis meses como proponían los europeos como la de 30 días planteada por la Admnistración Trump. Lo único que defiende Vladímir Putin, de momento, es una tregua energética unilateral.

El propio Peskov aseguró el domingo que en Riad las negociaciones "serán difíciles" y destacó que los negociadores rusos ahondarían en "los escollos en torno a ese problema de seguridad, que son muchos". Asimismo, recordó, como recoge EFE, que la tregua del año 2022 permitió a Ucrania exportar de manera segura sus cereales a través de barcos mercantes que cruzaban el estrecho de Bósforo.

Pese a que pretenden mostrar un acercamiento diplomático, este, por el momento, no ha conseguido el deseado alto el fuego.

Por su parte, la delegación ucraniana, encabezada por el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, sigue en Riad tras mantener el domingo consultas con la parte estadounidense y está previsto que se celebre una segunda cita entre ambas, según la televisión pública de Ucrania, Suspilne.

Así, pese a que pretenden mostrar un acercamiento diplomático, este, por el momento, no ha conseguido el deseado alto el fuego. De hecho, las fuerzas ucranianas y rusas continúan protagonizando ataques cruzados y, aunque el Kremlin alega que Putin sigue cumpliendo la orden de no atacar instalaciones críticas, Kiev le acusa de lo contrario.

A quien sí ha agradecido su trabajo de mediador el presidente de Rusia ha sido a su homólogo en Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, en la que le ha trasladado su agradecimiento por la "mediación activa" de Abu Dhabi para el intercambio de prisioneros de guerra con Ucrania.

Además, el líder emiratí ha aprovechado la ocasión para ensalzar los "esfuerzos" llevados a cabo tanto por Rusia como por Estados Unidos, y ha destacado especialmente la reunión que se ha celebrado este lunes en la ciudad saudí de Yedá.