Al menos tres muertos y una decena de heridos en un tiroteo en California

Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas en un tiroteo en la localidad de Gilroy, a dos horas de San Francisco en el estado de California (EEUU), ha indicado un concejal del ayuntamiento, Dion Bracco, al diario The New York Times.

A pesar de las declaraciones del concejal, no hay una confirmación oficial de víctimas ni de detenidos por parte de las autoridades locales, ya que el tiroteo sigue activo.

"Se trata de una escena aún activa. Compartiremos información más adelante, gracias por su paciencia en esta situación", tuiteó la policía local de Gilroy.

Chief Smithee: Gun shots were heard around 5:41pm and officers engaged #GilroyActiveShooter in less than a minute. Witnesses stated there may be a 2nd shooter, investigation continues.