Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un tiroteo en una base naval en Florida

Al menos tres personas han muerto y otras once han resultado heridas tras recibir los disparos de un individuo, que también ha acabado falleciendo tras enfrentarse a las fuerzas de seguridad, en la Estación Aérea Naval de Pensacola (Florida), según han confirmado la Marina de Estados Unidos y la oficina del sheriff del condado de Escambia a la cadena NBC.

El incidente comenzó en torno a las 07.00 horas de esta mañana -las 13.00 en España -, y el responsable de los disparos fue abatido casi una hora después en una de las aulas de la base, según ha informado la portavoz de la oficina, Amber Southard, al 'Pensacola News Journal'.

El sospechoso del tiroteo es un ciudadano de origen saudí que se encontraba en misión de entrenamiento y ha sido acribillado en un aula de las instalaciones militares, según han confirmado dos fuentes anónimas del Departamento de Defensa a la agencia Reuters, informa Europa Press.

Otros cinco miembros del Departamento de Defensa han confirmado, también bajo el anonimato, la misma información a la cadena CNN. Las autoridades están investigando el incidente como posible atentado terrorista.

En una rueda de prensa a las puertas de la base, que permanece cerrada, el alguacil del condado Escambia, David Morgan, y representantes de la Armada y de la ciudad de Pensacola señalaron que en total hubo once personas implicadas en el tiroteo: cuatro murieron, incluyendo la que disparó, y siete están hospitalizadas.

Una de las tres víctimas del autor de los disparos murió en el hospital Baptist de Pensacola y las otras dos en el lugar, que, según las autoridades, parecía "el escenario de una película".

El alguacil Morgan pidió "paciencia" y "ayuda" a la prensa, porque, según dijo, todavía la investigación está en marcha y no pueden dar toda la información sobre el caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Just received a full briefing on the tragic shooting at NAS Pensacola in Florida, and spoke to @GovRonDeSantis. My thoughts and prayers are with the victims and their families during this difficult time. We are continuing to monitor the situation as the investigation is ongoing.