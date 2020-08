Varios muertos tras una explosión en una fábrica de productos químicos en China

Al menos seis personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas tras producirse una explosión en una fábrica de productos químicos en la localidad china de Xiantao, en el centro del país, ha informado la prensa local.

La televisión estatal CGTN ha detallado que la explosión sucedió en torno a las 17.30 hora local (09.30 GMT) del lunes en un taller de la empresa Bluesky Chemical Company en Xiantao, a medio centenar de kilómetros de Wuhan, la ciudad que fue el primer epicentro mundial de la pandemia del coronavirus.

Las imágenes difundidas por los medios chinos muestran una gran columna de humo que tiene su origen en un edificio de color blanco.

CGTN aseguró que los servicios de emergencia han logrado contener el incendio provocado por la explosión y que varios equipos de rescate están buscando desaparecidos, cuyo número no precisó.

