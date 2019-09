Al menos 25 muertos y varios desaparecidos tras incendiarse un barco en California

Al menos 25 personas han muerto y varias continúan desaparecidas después de que el barco en el que viajaban se incendiara frente a la costa sur de California, según han informado los Bomberos y ha recogido Reuters, que colaboran con la Guardia Costera para tratar de localizar a las posibles víctimas.

Las autoridades recibieron en torno a las 3.30 horas una llamada de alerta de la embarcación, que navegaba por las islas del Canal de California. A su llegada al lugar, en la parte norte de la isla de Santa Cruz y a unos 145 kilómetros al oeste de la localidad de Los Ángeles, los servicios de emergencia se encontraron con un barco completamente en llamas al que ni siquiera podían acceder.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands@USCGLosAngeles@CountyVentura@SBCOUNTYFIREpic.twitter.com/DwoPGfBjtA