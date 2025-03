Mueren dos personas en otro incendio en un resort de esquí de Turquía

Al menos dos personas han muerto este jueves en un incendio en un resort de esquí en la ciudad turca de Uludag, situada en la provincia de Bursa (noroeste de Turquía), dos meses después de que un suceso similar en otro resort en el país dejara cerca de 80 fallecidos.



El incendio se habría desatado en torno a las 05:30 horas (hora local) en el hotel Kervansaray, que estaba cerrado a turistas pero en el cual seguía residiendo el personal, según ha informado el diario turco Hurriyet. Las llamas han sido controladas tras 90 minutos de intervención por parte de los bomberos.

El hotel, de 30 años de antigüedad, había cerrado sus puertas a raíz de las inspecciones llevadas a cabo tras el incendio en el hotel Grand Kartal, situado en la provincia de Bolu, que se saldó con 78 muertos y desató una oleada de críticas por negligencia que llevó a las autoridades a endurecer las inspecciones.



La dirección del hotel ha indicado que las llamas se registraron en una galería exterior y se extendieron posteriormente al interior del establecimiento, sin que por ahora se conozcan las causas, si bien las autoridades han ordenado la apertura de una investigación sobre el siniestro.



El incendio en Bolu llevó a las autoridades a detener a cerca de 30 personas por su posible responsabilidad en el suceso, tras lo que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que los primeros resultados de las investigaciones apuntaban a que el sistema de detección de incendios del hotel no funcionaba, no había equipos de emergencia en al zona para poder intervenir a tiempo, mientras que las instalaciones no contaban con las puertas de emergencias necesarias.