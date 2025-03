Monseñor Paglia: “El Papa Francisco está dando un magisterio en el dolor”

Cuando el sujeto es un Papa, en este caso Francesco, se suele decir todo y todo lo contrario. Mucho más si sobrevuela ese secretismo reinante en torno a una delicada y frágil salud, que trata de fortalecer en el Hospital Gemelli. Precisamente allí lleva dos semanas ingresado por una pulmonía bilateral, y pese a que presuntamente ya abandonó la fase crítica, no se le espera a pleno rendimiento hasta a mediados de marzo. Incluso algo más. Su cátedra sigue vacía, y amenaza tormenta.

Mientras fuentes vaticanas descartan que se asome al balcón el domingo para celebrar el Ángelus, Vozpópuli se pone en contacto con el Monseñor Vincenzo Paglia -obispo emérito- para aclarar varios puntos cardinales de la Iglesia católica antes que comiencen a vibrar sus cimientos. Nadie mejor que él, subido en el púlpito de la Pontificia academia por la vida, para analizar qué rumbo está tomando la nave de Pedro durante la prolongada ausencia del Sumo Pontífice, siempre tenaz y determinado, siempre amenazado y asediado.

Pregunta: Hace algunos días usted atendió al diario laRepubblica. Hablaba de cuervos que especulan en esta situación. ¿A qué se refería exactamente?

Respuesta: Mire, en las fases de enfermedad de un Papa siempre solemos asistir a la difusión de rumores incontrolables. Muchos de ellos, lógicamente, poco benévolos. No es normal, pero siempre sucede. También esta vez. Hoy día, con la explosión de redes sociales, parecen multiplicarse más que nunca. Creo que en medio de todo esto sea oportuno atenerse a los hechos tal cual son, es decir los boletines médicos y la propia decisión del Papa de hacer saber sus verídicas condiciones de salud.

P: ¿Francesco no está bien protegido?

R: Siempre lo ha estado. También le digo que esto es la vida misma tal cual sucede… Tenemos un Papa que no para de exagerar con tal de estar siempre cerca de sus fieles. Por suerte es así, y esto le honra mucho más porque nos encontramos en un mundo individualista donde el principal objetivo es uno mismo. Ya no hay preocupación por el prójimo, y eso se ve en las guerras infinitas. También le digo que debemos proteger más a Francesco. Recuerdo ese domingo que estuvo dos horas -con frío- al descubierto en la plaza. Sí, se pudo haber hecho más para tutelarlo. Ahora, creo, son los médicos quienes se ocupan de su salud.

P: Uno de los rumores más fehacientes es que no tiene pensado dimitir, mucho menos este Año Santo. ¿Por qué es tan importante para él este Jubileo?

R: El Jubileo 2025 está dedicado a la esperanza, y éste es un tema fundamental para la Iglesia. Si recordamos bien, las virtudes teológicas (respecto a Dios) son tres: fe, esperanza y caridad. Están interrelacionadas. Además, en este tiempo marcado por los conflictos, las divisiones, los intentos por vilipendiar la caridad y la misericordia hacia los demás… Pues se antojan claves, demasiado importantes. Así debe ser. El Papa, por lo tanto, se entrega a este Año Santo en Roma para frenar la ira envenenada que ensucia este mundo. Sí, quiere más fe en Dios, más amor entre los pueblos, más esperanza para poder contrarrestar el odio, la venganza y la violencia que continuamos a crearnos unos contra otros.

Monseñor Vincenzo Paglia / Pontificia Accademia per la Vita/Foto Siciliani

P: ¿Qué salud tiene la Iglesia Católica?

R: Estamos hablando de 1,2 billones de católicos en el mundo. La Iglesia -siempre santa y pecadora- tiene una fuerza que le viene de arriba, de Dios. Como organización, puedo decir que no está mal. Un dato que lo confirma: dura desde hace dos mil años. Quiero también añadir que su gran fuerza no está en la organización, sino en entregarse a Dios, en el Evangelio y en demostrar amor por los pobres, que son los últimos, los que el mundo descarta. Para nosotros representan un tesoro. No quiero que todo esto caiga en saco roto.

P: ¿Qué quiere decir?

R: Es un amor gratuito, algo que normalmente falta en el mundo, en la cultura de masas. Para la Iglesia, ellos son la verdadera fuerza.

P: ¿Para qué Iglesia? ¿La tradicional o la progresista?

R: Seguirán discutiendo los -teóricamente- conservadores contra los progresistas. Es parte del decorado, del folklore. El tema es otro… Mientras haya una comunidad que reza y escuche el Evangelio, que se ocupe de los pobres y cuide de ellos… Mientras eso exista, seguirá viva la Iglesia. Déjeme añadir algo.

P: ¿También referente a los pobres?

R: Sí. Quien reza y les ayuda siempre encontrará otros creyentes que, aun no formando parte de la Iglesia, son en realidad almas verdaderas. Piense en el samaritano que cuida del hombre medio muerto. Bien, ese samaritano no era creyente, ni siquiera discípulo. También la samaritana era pecadora, y sin embargo quedó fascinada de Jesús. Esto es clave. Es nuestra génesis.

P: ¿Cuánto es grande el dolor del alma del Santo Padre al ver que esto no siempre se consigue?

R: Muy grande. En este momento seguro que está sufriendo. También decir que hay muchas personas enfermas que se sienten cercanas a él, que sacan fuerzas de la nada al mirarle, imaginarle, sentirle cercano. Se ha ofrecido para acompañar en el dolor. Su fragilidad es la nuestra. Nos enseña a redescubrir la belleza, y esta pasa por cuidarnos unos a otros, por rezar pensando en los enfermos. La lección de Papa Francesco es enorme.

P: ¿Algo así como impartir un magisterio?

R: Sí. Nos muestra cómo vivir estando malos, y a su vez no alejándonos del prójimo. Es una dimensión que aún se debe descubrir, sobre todo en un tiempo donde destaca la cultura de la suficiencia, de la producción, relegando siempre los débiles porque no producen.

P: ¿Cómo se despierta uno de la pereza?

R: La pereza es egocentrista, egoísta. Algo que nos aleja, nos quita la posibilidad de redescubrir una nueva belleza, y repito que esta es cuidarnos unos a otros. Hay que hacer un esfuerzo grande.