El presidente de transición de Siria anuncia que "miles" se han alistado en el nuevo Ejército de Siria

Ahmed al Shara, líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y presidente de transición de Siria, ha afirmado que "miles" de personas se han unido al nuevo Ejército sirio, creado tras la caída del régimen de Bashar al Assad y la disolución de las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad en diciembre.

En una entrevista para el podcast 'The Rest is Politics', y recogida por Europa Press, al Shara destacó que a diferencia de la 'desbaazificación' de Irak tras la invasión estadounidense en 2003, él no disolvió el Ejército sin ofrecer una alternativa. "Traje la alternativa conmigo", afirmó, refiriéndose a las fuerzas que lideró durante su control sobre la provincia de Idlib.

El presidente de transición destacó que muchos antiguos oficiales desertores se están uniendo al nuevo Ministerio de Defensa, y subrayó que el Ejército del régimen de Al Assad estaba "fragmentado" y "colapsado". En este contexto, al Shara explicó que el actual Ejército sirio no recurrirá al reclutamiento obligatorio, optando por el alistamiento voluntario, y que HTS tuvo "mucho cuidado" para evitar daños civiles durante los combates.

Al Shara destacó que la revolución que derrocó al régimen de Al Assad "terminó", y ahora Siria enfrenta una nueva etapa de reconstrucción, desarrollo económico y búsqueda de estabilidad regional

A pesar de los desafíos, como la destrucción dejada por el régimen, al Shara mostró optimismo sobre el futuro del país y pidió a los países occidentales que reconsideren su visión sobre Siria. Señaló que el desarrollo económico es clave para la estabilidad y que la retirada de sanciones internacionales es fundamental para alcanzar ese objetivo.

En cuanto a la situación en la región, al Shara expresó su deseo de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, juegue un papel importante en la paz global, aunque criticó la propuesta de Trump de desplazar forzosamente a los palestinos de Gaza. "Ninguna potencia puede expulsar a un pueblo de su tierra", afirmó, destacando que los palestinos han resistido durante más de 80 años de conflicto y seguirán defendiendo su territorio.

La caída del regimen de Bashar al Assad

En diciembre de 2024, un hito importante en la historia reciente de Siria tuvo lugar con la caída del régimen de Bashar al Assad. Tras años de conflicto armado, las autoridades insurgentes, lideradas por Ahmed al Shara y el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), lograron tomar el control de la capital Damasco y otras áreas estratégicas del país. Este evento marcó el colapso de las fuerzas gubernamentales de Al Assad y la disolución de las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad del régimen.

La caída del régimen de Al Assad permitió a las nuevas autoridades instaurar una transición hacia un gobierno bajo el liderazgo de al Shara, quien ha defendido un proceso de reconstrucción basado en el alistamiento voluntario para el nuevo Ejército y en un enfoque más inclusivo y menos dependiente de la intervención extranjera.

Este cambio de poder significó el fin de un régimen autoritario que había contado con el apoyo militar de potencias extranjeras como Irán y Rusia, y que había mantenido una política represiva hacia los opositores y una división dentro de las Fuerzas Armadas, fragmentadas en diversas milicias. La transición no estuvo exenta de desafíos, pero al Shara y HTS se han centrado en establecer una nueva estructura política y de seguridad, buscando evitar la repetición de los errores cometidos en Irak tras la invasión estadounidense de 2003.

Este evento de diciembre de 2024 dejó a Siria en un estado de devastación, pero también abrió la puerta a una posible reconstrucción, con la esperanza de que el país pueda superar su historia reciente de guerra civil y alcanzar una estabilidad regional basada en el desarrollo económico y la reconstrucción de las infraestructuras destruidas.