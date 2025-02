Milei enfrenta su primera denuncia por presunta ‘megaestafa’: los efectos de la caída de $Libra

Javier Milei, el presidente de Argentina, enfrenta su primera denuncia por presunta ‘megaestafa’ tras el desplome de la criptomoneda $Libra, el activo digital que, tras ser promocionado por el mandatario, experimentó un fuerte aumento en su cotización. Pero, además de lo ocurrido y de lo estrepitoso de su caída, hay mucho más detrás de estas acusaciones y del enfado de alrededor de 40.000 personas, que aseguran haberlo perdido todo.

El presidente se encuentra en el foco de la polémica ya que, además de haber alentado a invertir en este token, lo cierto es que $Libra fue creado por el proyecto Viva la Libertad, nombre dado en honor a las ideas de Javier Milei. Su página web reza lo siguiente: su objetivo desde un inicio es “impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y negocios locales”. Pero lejos de conseguir este propósito, lo que ha conseguido el proyecto ha sido arruinar a miles de familias e inversores.

Milei, acusado de ‘megaestafa’

Las reacciones no tardaron en llegar. Todo ocurrió el pasado viernes 14 de febrero, cuando alrededor de las 19.00 horas de la tarde Javier Milei hacía dos publicaciones en sus cuentas verificadas de Instagram y X. Así, Milei escribía: “La Argentina Liberal crece”, a lo que añadía como “el mundo quiere invertir en Argentina”. Así, incluía un link en el que acceder al ‘Proyecto Viva La Libertad’. Pero los problemas llegaron poco después. El presidente de Argentina eliminó la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni conocer sus detalles.

A pesar de recular, el paso atrás llegó tarde. Durante el tiempo en que los usuarios de las redes sociales pudieron acceder al mensaje, la demanda de la criptodivisa se disparó, al igual que lo hizo su valor. Tras mover millones de dólares, este se desplomó, dejando a todo aquel que decidió participar e invertir sin nada. Informes financieros como “en cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado”.

Ahora, las primeras investigaciones y consecuencias para el mandatario comienzan a llegar. Varios dirigentes políticos y abogados argentinos han presentado ya la primera denuncia penal contra Milei por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, es importante hablar de la naturaleza de $Libra, que a diferencia del caso estadounidense, no es una ‘memecoin’.

El token $Trump también ha ganado popularidad, pero la situación es bien distinta. Las memecoins son también tokens digitalizados pero, a diferencia de $Libra, están inspiradas en memes, bromas de internet, tendencias virales o personajes populares. Su objetivo principal no es hacer negocios reales o resolver problemas económicos, sino capitalizar el entusiasmo popular en torno a una figura. En esta línea, son muchos los que se han popularizado con el paso del tiempo, como Dogecoin -DOGE-, moneda que era lanzada en 2013 y se convertía en todo un fenómeno cultural.

40.000 inversores estafados y desprotegidos

Finalmente, hablar de la situación de las 40.000 personas estafadas es especialmente relevante. Las redes sociales se llenan de publicaciones y comentarios de inversores desesperados que no saben cómo abordar la situación. “Milei te voy a encontrar” o “lo he perdido todo” son algunos de los mensajes que circulan actualmente por la red. Pero la situación se agrava al hablar de la desprotección que sufren los afectados: no pueden hacer ningún tipo de reclamación, ya que el regulador ha sido desmontado y ya no opera.

Empresarios y profesionales reconocidos dentro del mundo de las criptomonedas se han pronunciado, entre ellos el empresario Justin Sun, conocido por ser fundador de TRON. Mientras afirma que el presidente de Argentina debe asumir su responsabilidad, añade que se deben tomar las medidas legales oportunas. Por su parte, el cofundador de Binance Changpeng Zhao invita a investigar mientras lamenta la oportunidad perdida para el crecimiento de Argentina en el caso de haberse hecho una buena gestión.