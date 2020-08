La llegada de más de 300 migrantes crea un colapso en Lampedusa (Italia)

Más de 300 migrantes han sido evacuados del centro de recepción de Lampedusa la noche de domingo y la mañana de este lunes por la Guardia Costera italiana, que los ha trasladado a otros puntos para aligerar la tensa situación que vive esta pequeña isla del sur de Italia.

Anoche, 87 de los migrantes fueron embarcados en lanchas patrulleras de la Guardia Costera y la Guardia de Finanzas y llevados a Porto Empedocle, en Sicilia, para ser después trasladados en autobuses a la región de Abruzzo, en el centro del país.

Otros 220 migrantes fueron embarcados en la patrullera de la Guardia Costera "Dattilo" para trasladarlos a Pozzallo, también en Sicilia.

Con la evacuación de estos 307 migrantes aún quedan en el centro de acogida de Lampedusa 1.219 personas, mientras que su capacidad es para solo 300.

El alcalde de Lampedusa, Totó Martello, anunció para hoy una huelga general para protestar por la falta de gestión en la llegada de migrantes a la isla, que es la puerta a Europa para los migrantes que zarpan de las costas de Libia y Túnez.

"Mañana por la mañana llamaré a los representantes de las asociaciones gremiales de la isla, declararemos una huelga general. Esta situación no tiene precedentes. Hay que ayudar a las personas en peligro, pero la recepción humanitaria necesita reglas, porque aquí ahora los que estamos en peligro somos nosotros", señaló.

El regidor denunció que "el centro de recepción está lleno más allá de todos los límites de la resistencia humana"

En los últimos días ha sido incesante la llegada de barcazas a Lampedusa procedentes de Túnez, con cientos de migrantes a bordo.

Mientras, la situación en el barco humanitario Sea Watch-4, que espera un puerto desde hace más de una semana y lleva ahora a 350 migrantes, es muy tensa y todos, incluida la tripulación, están "exhaustos", advirtió hoy Médicos Sin Fronteras, la ONG que con Sea Watch opera esta nave.

"La tripulación y los supervivientes a bordo del Sea-Watch 4 están totalmente agotados", dijo Hannah Wallace Bowman, directora de comunicaciones de MSF a bordo del barco.

El Sea Watch 4 se hizo cargo este fin de semana de 150 migrantes que habían sido rescatados por la nave Louise Michel fletada por el artista de arte urbano británico Banksy, que se sumaron a los más de 200 que ya llevaba a bordo.

Hundreds stranded on Banksy-funded migrant and refugee rescue boat are transferred to safety.Read more: https://t.co/c89l4VLnUfpic.twitter.com/RFE05mUrAl