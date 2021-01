México despliega al Ejército para la vacunación contra el coronavirus

El Gobierno de México ha informado este miércoles de que desplegará 10.000 brigadas para proceder a la vacunación contra la covid-19 a 12 millones de personas, una campaña que comenzará en las comunidades más apartadas del territorio nacional.

En su rueda de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado que, en total participarán en el operativo unas 120.000 personas, si bien cada brigada estará integrada por doce personas: dos vacunadores, cuatro promotores sociales, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas y dos voluntarios.

"Llega la brigada y en el sitio donde se atiene a adultos mayores, en la escuela, en la unidad médica rural o en la plaza, guardando la distancia, (...) llegan el día que les corresponde, se va a avisar con tiempo, está la brigada dos días, se va a aprovechar para entregar la pensión que corresponde el bimestre y se vacuna", ha explicado.

Garantizar la seguridad de las vacunas

Así, ha matizado que se prevé que se suministre la vacuna china de CanSino Biologics debido a que requiere de sólo una dosis para inmunizar y no necesita condiciones extremas de refrigeración. Además, ha confirmado que los operativos contarán con la participación de la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de las brigadas y de las vacunas.

"La Guardia Nacional va a participar en todo el operativo, va cuidar las vacunas para que no haya desvíos o no haya maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien. Vamos a estar muy pendientes, pero sobre todo nos va a ayudar la gente el pueblo, como siempre", ha insistido.

Según el plan acordado, está previsto que cada brigada vacune a 300 adultos mayores por semana para sumar un total de tres millones de personas vacunadas y, de esta manera, concluir la aplicación en dicho sector antes de que termine el primer trimestre del año.