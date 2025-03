Meloni reafirma que Italia no enviará militares a Ucrania

La primera ministra, Giorgia Meloni, reafirmó este sábado, durante la cumbre virtual con 25 líderes de la llamada 'Coalición de los Voluntarios' para abordar la guerra en Ucrania convocada por su homólogo británico, Keir Starmer, que "no está prevista la participación nacional en una eventual fuerza militar sobre el terreno".



Meloni "ha confirmado que Italia tiene intención de seguir trabajando con sus socios europeos y occidentales y con Estados Unidos en la definición de garantías de seguridad creíbles y eficaces, reiterando que no está prevista la participación nacional en una eventual fuerza militar sobre el terreno", indica un comunicado del Gobierno italiano.



La mandataria ultraderechista participó en esta reunión "sobre el compromiso con una paz justa y duradera que garantice la soberanía y la seguridad futuras de Ucrania" y en la que tomaron parte también el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de los principales países de la Unión Europea (UE), de socios de la OTAN, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.



La reunión fue de forma telemática y sucede al encuentro presencial en el palacete londinense de Lancaster House el pasado 2 de marzo bajo el lema 'Securing Our Future' (Protegiendo nuestro futuro).