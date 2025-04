Mel Gibson recupera el derecho a tener armas pese a estar condenado por violencia de género

El Departamento de Justicia de Estados Unidos restaurará el derecho a tener armas al actor Mel Gibson, a quien se le había retirado en 2011 tras haber sido condenado por un caso de violencia de género, informa 'The New York Times' y recoge EFE. El diario, que cita como fuentes a personas familiarizadas con la decisión judicial, indica que el protagonista de 'Arma Letal', partidario del presidente Donald Trump, se encuentra entre las diez personas condenadas que ha logrado un indulto para recuperar su derecho a portar armas en el país. La decisión, según el diario, pone fin a la polémica que había rodeado la concesión de este indulto entre los altos responsables del Departamento de Justicia estadounidense.



El indulto fue aprobado por la fiscal general Pam Bondi, según las fuentes del 'Times', que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. No obstante, aún se desconocen los detalles del auto emitido por la fiscal.



La polémica sobre el asunto se inició cuando la abogada de indultos del Departamento de Justicia, Elizabeth G. Oyer, se negó a recomendar que Gibson fuera incluido en una lista de personas con condenas penales para restituirles el derecho a portar armas, a pesar de la presión de sus superiores. La abogada fue finalmente despedida el pasado mes de marzo por la Administración Trump. En una entrevista con 'The New York Times' tras su despido, declaró que un funcionario del Departamento había intentado convencerla de que cambiara de opinión sobre Gibson porque "tiene una relación personal con el presidente Trump". Poco después de esa conversación, Oyer y otros abogados de alto rango del Departamento de Justicia fueron despedidos de forma abrupta, indica el diario neoyorquino. Oyer afirmó que se había resistido a conceder el indulto porque la condena previa del actor fue por un delito de violencia doméstica y que sus planteamientos no tenían nada que ver con la política, sino con los riesgos para la seguridad de permitir que alguien con antecedentes de violencia doméstica posea un arma.



El esfuerzo de la Administración Trump para restaurar el derecho a poseer armas de fuego a Gibson forma parte de una iniciativa más amplia de los conservadores para permitir que algunas personas con condenas penales vuelvan a poseer armas de fuego, recuerda el 'Times'. El año pasado, la Corte Suprema ratificó las normas gubernamentales que restringen el acceso a armas de fuego para las personas que enfrentan órdenes de alejamiento por violencia doméstica, pero desde entonces Trump ha ordenado una revisión de las políticas de armas del Gobierno federal, con miras a flexibilizar las restricciones.