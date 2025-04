Más de 50 países buscan negociar con Trump tras nuevos aranceles globales

Más de 50 países afectados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, han hablado con el mandatario con el fin de negociar los gravámenes, ha afirmado hoy el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett.



"Anoche recibí un informe del representante de Comercio según el cual más de 50 países se han puesto en contacto con el presidente para iniciar una negociación", expresó Hassett en una entrevista en el programa 'This Week', de la cadena ABC News.



El arancel global del 10 % que Trump anunció esta semana entró en vigor este sábado a las 00.01 hora local del este de EE.UU. (04.01 GMT), en una medida que amenaza con provocar aún más turbulencias en las bolsas internacionales.



El 2 de abril, en una jornada bautizada como "el día de la liberación", el republicano anunció ese gravamen del 10 % a 184 países y territorios, además de la Unión Europea (UE), y que, en algunos casos, incrementó hasta el 20 % para productos europeos o el 34 % para importaciones chinas.



Los aranceles han sembrado el temor entre los inversores a una posible desaceleración económica y entidades financieras como JP Morgan han advertido de que podrían empujar a EEUU a una recesión y a una subida de los precios para los consumidores.



Además, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó el viernes que los aranceles se traducirán en una mayor inflación y un menor crecimiento económico.



Hassett, que fue uno de los miembros de la Administración Trump que se reunieron con él mientras deliberaba sobre los aranceles, reconoció que "podría haber algún aumento" de los precios, pero negó que los gravámenes vayan a suponer "una carga pesada" sobre el consumidor estadounidense.



El director del Consejo Económico Nacional subrayó además que los aranceles no son un impuesto "porque dependen de la oferta y la demanda".



"Nuestro enfoque es reducir los impuestos, el gasto y la regulación e imponer una línea de base arancelaria en todo el mundo, golpeando a los actores más duros", ha agregado.



Al ser preguntado por qué Rusia no figura en la lista de países afectados por los aranceles, Hassett dijo que, a diferencia de otros aliados de EEUU como Europa, Canadá o México, "Rusia está en medio de negociaciones de paz (con Ucrania) que afectan a miles de personas", por lo que imponer gravámenes "no es apropiado".