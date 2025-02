Estas son las zonas bajo control ruso en Ucrania

Rusia se ha hecho desde 2014 con el control de alrededor del 18% de Ucrania. En los últimos meses, Moscú ha seguido avanzando en el este del territorio ucraniano, aunque a un ritmo más lento que a finales de 2024. Mientras, las fuerzas ucranianas han mantenido su ofensiva en la región rusa de Kursk, donde actualmente controlan unos 500 kilómetros cuadrados, en un intento por frenar ataques enemigos y reforzar su posición en el conflicto. El mapa, basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, muestra las principales zonas ocupadas por Rusia y Ucrania en el marco del conflicto que se intensificó con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Esta ofensiva marcó una nueva fase en la guerra iniciada en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea y el estallido de los combates en el este de Ucrania.

Actualmente, las principales zonas bajo control ruso en Ucrania incluyen la península de Crimea, anexada en 2014, así como las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, donde Moscú ha consolidado su presencia militar tras la invasión iniciada en 2022. Rusia controla desde poco después del inicio de la invasión, hace más de dos años y medio, la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de todo Europa. Por otro lado, las fuerzas ucranianas mantienen su ofensiva en la región rusa de Kursk, donde controlan una franja de territorio como parte de una estrategia destinada a contrarrestar los ataques rusos en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi. Este avance, iniciado en agosto de 2024, ha sido calificado por el mando militar ucraniano como una "zona de seguridad" que Kiev pretende utilizar como moneda de cambio en futuras negociaciones con Moscú. En la zona de Kursk, las tropas rusas han contado con el apoyo de militares norcoreanos, cuya presencia en el frente se ha reducido recientemente. Según el análisis del Ministerio de Defensa británico, esta retirada se debe a la necesidad de descanso y reorganización de las tropas enviadas por Kim Jong-un, tras haber sufrido "fuertes pérdidas" en los combates contra posiciones ucranianas.

Mientras la situación en el campo de batalla sigue evolucionando, delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunén este martes en Riad, Arabia Saudí, para abordar sus relaciones bilaterales y la posibilidad de negociaciones en torno al conflicto en Ucrania El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha adelantado que el encuentro servirá para discutir el estado de las relaciones entre Washington y Moscú, así como posibles avances en un eventual acuerdo sobre Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha rechazado cualquier posible resolución tomada sin la participación de Kiev. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados", ha afirmado Zelenski desde Abu Dabi.