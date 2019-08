Maduro suspende las negociaciones con la oposición tras el bloqueo de Trump

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este miércoles que el presidente Nicolás Maduro ha decidido suspender la participación de su delegación en las próximas reuniones de diálogo con la oposición del país, previstas para el 8 y 9 de agosto en Barbados.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro ha decidido que nuestra delegación no asista a las reuniones de diálogo pautadas para mañana jueves 8 y viernes 9 en Barbados", ha indicado el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Atención al pueblo de Venezuela!! Nuestro Pdte @NicolasMaduro ha decidido que nuestra delegación no asista a las reuniones de diálogo pautadas para mañana jueves 8 y viernes 9 en Barbados pic.twitter.com/fk0chxon7X — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 8, 2019

Rodríguez ha señalado a través de un comunicado que una de las razones de esta decisión es la "grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera" por parte del Gobierno estadounidense contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto para bloquear la propiedad del Gobierno de Venezuela en el país norteamericano.

Además, el ministro venezolano ha recalcado que el Gobierno está dispuesto a revisar los mecanismos del diálogo para continuar con el proceso de forma "realmente efectiva y armónica".

Rodríguez ha destacado que la delegación del Gobierno ha tomado la decisión de no asistir a pesar de que los representantes de la oposición ya se encuentran en Barbados.

Por su parte, Maduro ha recalcado que "tenemos un diálogo permanente con diversos sectores y los de Barbados son diálogos con el sector opositor extremista". "Mucha gente me pregunta por qué estoy dialogando con lo que me han querido matar y yo he dicho que hay que dialogar para lograr la paz", ha aseverado. El propio Maduro, horas más tarde, confirmó en su cuenta de Twitter que suspende las negociaciones con la oposición por la "agresión criminal del imperialismo en contra de nuestro país".

Luego de evaluar el escenario de agresión criminal del imperialismo en contra de nuestro país y al observar la indignante postura de la oposición venezolana, decidí no enviar la delegación venezolana a la mesa de diálogo en Barbados. pic.twitter.com/Am5KfiDq7Y — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 8, 2019

Representantes de Maduro y el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, iniciaron en mayo una serie de contactos en Oslo con miras a reanudar un diálogo que se ha resistido hasta tres veces desde que murió Hugo Chávez, en 2013.

Embargo estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a principios de esta semana un bloqueo total a las propiedades estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.

"He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuelaa la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro", afirmó entonces Trump en una carta a los líderes del Congreso.