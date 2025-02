Macron viaja a Washington para verse con Trump más "preocupado por los aranceles" que por Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este sábado que tiene intención de hablar con su colega norteamericano, Donald Trump, sobre cuestiones comerciales el próximo lunes en Washington para tratar de calmar la tensión que se ha desatado tras su llegada a la Casa Blanca hace poco más de un mes. "Eso forma parte de los temas que vamos a defender porque cuando se habla entre aliados y socios, no se puede querer hacer sufrir al otro con aranceles", ha señalado Macron al ser preguntado sobre si las amenazas de Trump que pesan sobre la agricultura formarán parte de las discusiones.



El presidente francés, que ha realizado una visita al Salón de la Agricultura de París que ha inaugurado esta mañana, ha afirmado que las amenazas u otras medidas están afectando la actividad de familias en sectores comoel de la agricultura y por eso tiene intención de abordar esas cuestiones con el presidente estadounidense.



"Voy a hablar de eso -ha subrayado- porque hace falta calmar todo eso. Voy a hablar porque la exportación también forma parte de la fuerza de nuestra agricultura", que es "uno de los grandes sectores exportadores de Francia", que no se limitan al lujo y a la aeronáutica. El presidente francés ha insistido en que "el sector agrícola y agroalimentario es un gran sector de exportación, de forma que hay que defenderlo, hacerlo todavía más competitivo para que pueda conquistar nuevos mercados".



Macron viaja mañana a Washington para reunirse el lunes con el presidente estadounidense en un diálogo que estará centrado en la guerra de Ucrania, después del encuentro esta semana en Riad de los responsables diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, en ausencia de los ucranianos y los europeos, y de las sucesivas declaraciones de Trump sobre su intención de poner fin rápidamente a la guerra. Preguntado sobre si es optimista de cara a esa reunión, el presidente francés ha respondido que está "determinado sobre todos los temas para un diálogo que espero que será amistoso, como siempre, pero al mismo tiempo claro".



"Compartiremos nuestros acuerdos, nuestros desacuerdos y espero sobre todo que encontraremos soluciones sobre la cuestión de Ucrania, sobre la cuestión de los aranceles y sobre otras", ha concluido. Respecto a las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales a los productos europeos, el Elíseo ha recordado que las cuestiones comerciales son competencia de la Unión Europea, no de los países miembros, y que las decisiones que se tengan que tomar se tomarán "a nivel europeo".



La presidencia francesa ha advertido de que "si la UE es atacada con aranceles injustos, estamos dispuestos a actuar" pero haciendo hincapié en que "si hubiera decisiones, se tomarán a nivel europeo". Macron, que esta semana ha organizado dos reuniones sobre la crisis de Ucrania con una veintena larga de países europeos y con Canadá, lleva en sus maletas varios mensajes para Trump.



Esencialmente que no se puede pretender un acuerdo de paz sin tener en cuenta a los ucranianos, que los europeos tienen que estar también en la mesa porque lo que se decida pone en juego la seguridad de todo el continente y que los europeos han tomado conciencia de que deben asumir una parte más importante de su seguridad.