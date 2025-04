Macron no se cree la tregua de Trump y recuerda que los aranceles ya afectan a 52.000 millones en la UE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este viernes que la suspensión parcial de los aranceles estadounidenses durante 90 días es una señal y "una puerta abierta a la negociación", pero ha advertido también de que esta pausa "sigue siendo frágil".

En una publicación a través de su perfil oficial en la red social X, el presidente galo ha recordado que aún siguen vigentes las tarifas del 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles, así como del 10% sobre todos los demás productos. "¡Representan 52.000 de euros para la Unión Europea!", ha señalado. Asimismo, para Macron esta pausa de 90 días significa 90 días de incertidumbre para todos los negocios, "en ambos lados del Atlántico y más allá". De este modo, ha reiterado que, junto con la Comisión Europea, el objetivo sigue siendo negociar para lograr eliminar estos aranceles "injustos" y obtener un acuerdo equilibrado, sin asimetrías. En este sentido, ha subrayado que los aranceles estadounidenses golpean a las empresas "directamente en el corazón", por lo que existe una razón por la que luchar, ya que lo que está en juego "son los empleos y las vidas de nuestras regiones".

