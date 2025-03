Macron se lanza a 'vengar' a Napoleón para escapar de la batalla interna en Francia

Sería quizá indecente afirmar que Emmanuel Macron sabe sacar partido a las crisis internacionales, ya sean sanitarias, diplomáticas o militares, para recuperar el apoyo del que carece en su país. Pero es un hecho que, erigiéndose en jefe de guerra europeo, el presidente francés aparca los graves problemas internos y, con su habilidad comunicativa, desactiva a la oposición e, incluso, frena las iniciativas de su propio gobierno.

Los medios de prensa franceses han desplazado de sus primeras páginas la guerra diplomática entre París y Argel, en su punto más crítico desde la independencia argelina, en 1962. Los periodistas aparcan en doble fila la desesperada situación de las arcas públicas, los déficits, la deuda abismal y el aumento del paro. Los problemas provocados por una inmigración sin freno, el aumento de la inseguridad y el control de barrios enteros por el narcotráfico deberán esperar a ser tratados por los “editócratas”. Y si al gobierno de François Bayrou se le ocurre tomar una iniciativa que no plazca al jefe del Estado, este la recriminará y le desautorizará, como Macron ha hecho con las medidas propuestas para responder a las humillaciones del gobierno del sátrapa argelino, Adbelmayid Tebún.

Para Emmanuel Macron, su país está en guerra desde hace tiempo y por diversos motivos: “una guerra por el cambio climático”, un día; “una guerra económica”, en otra ocasión; “guerra sanitaria” contra el Covid, en 2020. Hoy, dice, “se abre una nueva era de la guerra”, y aunque en París se repite que Francia “no está en guerra contra Rusia”, el primer dirigente francés se ha convertido en el mandatario europeo más beligerante contra el inquilino del Kremlin, al que enseña unos dientes cargados con esmalte nuclear.

Desde Moscú no se tardó en recurrir a la Historia y hacer paralelismos con la huida de las tropas de Napoleón tras haber fracasado en la conquista del país de los zares. En Rusia existe desde entonces una mezcla de orgullo patrio mezclado con un cierto respeto hacia la figura del militar corso. Putin se refirió a Macron solo como ejemplo de lo que sufrió su compatriota hace más de dos siglos.

Macron o Putin, ¿quién es el nuevo Napoleón?

Desde Francia, la campaña rusa nunca se ha aceptado como una derrota militar; en realidad recuerdan, Napoleón no perdió ninguna batalla en territorio ruso, sino que fue vencido por la falta de suministros y el famoso “general invierno”. A Emmanuel Macron, como a todos los franceses, el humillante retorno de Napoleón se le ha quedado atragantado. En Francia se utiliza a manudo el término “berezina” para describir un fracaso militar, político, o futbolístico. Berezina es el nombre del último río que las tropas de Napoleón cruzaron en su regreso atormentado a Francia, tras resistir los ataques de los tres ejércitos enviados por el Zar Alejandro I. Hoy, sin embargo, el Napoleón que invade otro país es Putin, según Macron, que tacha a su homólogo de “imperialista, revisionista de la Historia y de la identidad de los pueblos”. El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, engordó el trazo y además de a Napoleón, comparó a Macron con Hitler: «Los dos quisieron conquistar y vencer a Rusia. Por lo visto, Macron busca lo mismo».

Tras la espantá de Donald Trump y la incertidumbre sobre el futuro de la OTAN, hay que reconocer a Macron haber sido el primero en hablar de la necesidad de una “autonomía estratégica de Europa” y de haber alertado sobre “el estado de muerte cerebral” de la Alianza Atlántica”. Pero habría también que matizar que cuando el comandante en jefe de los ejércitos franceses hablaba del estado catatónico de la organización militar de Occidente París estaba en plena disputa bilateral con el turco Recep Tayip Erdogan, al que criticaba por haber comprado misiles rusos siendo miembro histórico del club militar con sede en Bruselas. Por aquel entonces, el enemigo número uno no era todavía Vladímir Putin.

“Efecto bandera” y “la patria te necesita”

Hoy, mientras los equipos de Trump y Volodimir Zelenski se citan para negociar la paz en casa del descuartizador de periodistas, Mohamed Ben Salmán, Macron prepara a sus compatriotas para la guerra. Y precisamente, por primera vez en decenas de discursos, menciona la palabra “patria”, hasta ahora escondida: “la patria os necesita”, implora desde la televisión, en imitación del famoso cartel con el Tío Sam llamando al reclutamiento para la Primera Guerra Mundial en 1916, “I want you for U.S Army”, que el artista gráfico, James Montgomery Flagg, editó de nuevo en 1941.

Macron defiende que, una vez alcanzada una tregua, se necesitará ofrecer a Ucrania garantías para que la ofensiva rusa no se repita. Insiste en que, durante ese posible periodo de silencio de las armas, Moscú aprovechará para recomponer su ejército y reforzar su armamento. Más tarde, según lo discutido con sus colegas de la OTAN y de la UE, un envío de tropas en territorio ucraniano sería posible.

Los ciudadanos franceses ya han manifestado en encuestas que no aprueban el envío de sus soldados a Ucrania (65%), aunque aplauden la acción diplomática de su presidente, que vuelve a aprovecharse del “efecto bandera” que le impulsó a la victoria electoral en 2022, tras la agresión rusa a su vecino. Por otra parte, los franceses ven cómo un acuerdo entre Kiev y la Casa Blanca – “minerales por seguridad” – parece mucho más cercano que el “Rearme europeo”, bautizado así por el equipo de voceros de Ursula von del Leyen, con el cheque de 800.000 millones incorporado, además del relajo en los límites al endeudamiento.

Desde el palacio del Elíseo se advierte: “nadie puede asegurar que Putin ataque en el futuro a Moldavia, a los países bálticos o, incluso, a Polonia. De ahí, subrayan, la necesidad de ocuparse de una verdadera defensa europea que probablemente, sospechan, quedará huérfana de la protección de Estados Unidos. Y, como todos los especialistas aseguran, poner de acuerdo a esa “coalición de voluntarios” (no se confía en la unanimidad de los 27 de la UE) llevará años en coordinar decisiones sobre armas, organización y mando. Hasta hoy, la mayoría de los países de la UE han preferido dotarse de cazas norteamericanos que una simple orden de Trump puede dejar en tierra. Otros han optado por comprar tanques de Corea del Sur antes que los producidos por sus euroaliados.

Macron tiene, sin embargo, una solución ya lista que solo Francia puede utilizar sin el permiso de EEUU: el arma atómica, la herencia del general de Gaulle. El Reino Unido también disfruta de ese privilegio, pero está ligado con sus primos norteamericanos para poder hacer uso de él. Francia es una potencia nuclear mediana. Dispone de unas 300 armas de este tipo (quizá más pero no se hace público), suficiente para ser tomada en serio por un adversario potencial, pero muy lejos de los enormes arsenales de Rusia y Estados Unidos, que multiplican por diez la capacidad francesa.

Macron, de TikTok al botón rojo

La disposición del presidente francés a “abrir el debate sobre la disuasión nuclear” no significa que París vaya a repartir ojivas entre sus aliados más susceptibles de ser atacados por las tropas “Z”. Macron no va a ofrecer gratis su escudo atómico y nadie sabe interpretar muy bien lo que significa “abrir el debate” sobre el asunto, pero ello le sitúa como el verdadero jefe militar de una Europa “desotanizada”. Un presidente que, de explicar en TikTok cómo convencer a Trump de no abandonar a Zelenski, pasa a convertirse en el encargado de apretar el botón rojo para salvar al Viejo Continente.

Macron deviene así un Charles de Gaulle bajito y muchos de sus vecinos y aliados se convierten al “gaullisme”, por el militar y político europeo que mejor supo resistir a las pretensiones de Estados Unidos y la OTAN, hasta el punto de abandonar en 1966 la estructura militar de la organización. Del general de Gaulle se desempolvan también hoy otras reflexiones (profecías dirían sus fanáticos), como la que expresó en 1959: “¿Quién puede asegurar que en el futuro las dos potencias que tienen el monopolio de las armas nucleares no se pondrán de acuerdo para repartirse el Mundo?”

En Francia, la vaga propuesta del presidente hace levantar lanzas de estupor y protesta. “La dimensión europea de la disuasión nuclear, (de la que hablaba Charles De Gaulle) no significa compartir; compartir es abolir, sería un acto de alta traición”, ha advertido Marine Le Pen, la líder del principal partido del país. Jean-Luc Melenchón, jefe de la extrema izquierda insumisa, aboga por “poner obstáculos a la Europa de la Defensa”. Los socialistas apoyan a Macron, aunque el expresidente François Hollande, como la derecha tradicional, también se opone a compartir el arma nuclear.

No está tan claro que la disuasión francesa no pueda proteger a los aliados. El propio De Gaulle decía que Francia deberá sentirse amenazada cuando el territorio de Alemania Federal y del Benelux fuesen violados. Eran otros tiempos, y las fronteras se han desplazado. Macron dice hoy que Francia debe proteger el limes de la nueva guerra fría, es decir, los bálticos, Polonia, Moldavia o Rumanía, por ejemplo.

El «gran mudo» y el geyperman alemán

“El gran mudo” (“La grande muette”) es como históricamente se conoce en Francia al Ejército, porque sus miembros no tenían derecho al voto durante la III República (de 1870 a 1940) y, más tarde, por la prohibición a manifestar opiniones públicamente sobre asuntos militares, políticos o sociales. Hoy, una vez retirados, muchos altos mandos franceses, algunos de los cuales han ocupado cargos de gran relevancia en la OTAN, aparecen como estrellas invitadas en debates de radio y televisión. Gracias a ellos, la audiencia ha conocido detalles sobre la incapacidad para coordinar acciones militares entre los diferentes ejércitos europeos y, en especial, la inoperancia del ejército alemán.

Hoy, el más interesado en disfrutar de la protección nuclear francesa es la nueva Alemania de Friedrich Merz. El futuro Canciller cristianodemócrata sabe que la protección que Estados Unidos ejercía sobre su territorio desde el final de la II Guerra Mundial puede esfumarse tan rápido como la exportación de Mercedes o Vokswagen al otro lado del Atlántico. Hasta hoy, se puede afirmar que la “Bundeswerh” es un ejército de juguete, una especie de muñequitos de Geyperman. Un ex alto mando militar francés denunciaba en televisión que los soldados alemanes en Afganistán no podían participar en combates ni para socorrer a sus propios compañeros cuando eran atacados por talibanes. Otro colega recordaba cómo una fragata alemana destacada en el Mar Rojo daba marcha atrás para rehuir el enfrentamiento contra los piratas armados que pululan en la zona.

La doctrina militar alemana de limitar la intervención armada es la broma que la autoflagelación por razones históricas obliga a los soldados alemanes a evitar el combate. Merz anuncia ahora que las cosas van a cambiar. Habrá que ver cómo Alemania se adapta al pliegue del paraguas norteamericano y si Trump acepta realmente desmantelar la infraestructura bélica que ha convertido a ese país en la base principal del ejército norteamericano en Europa Occidental. Macron y Merz han visto ahí una oportunidad de engrasar el motor francoalemán para uso también militar.

¿Quién va a pagar la factura de la guerra?

Volviendo a su país, Macron no tiene interés en que el chovinismo atómico decaiga y se le empiece a preguntar cómo se va a sufragar la coraza para protegerse de la “amenaza existencial” que, según él, representa la Rusia de Putin. Los responsables económicos gubernamentales aseguran que no habrá subida de impuestos, algo que nadie cree. El ministro de Economía, Eric Lombard, asevera que el capítulo social no se tocará, pero los más escépticos se preguntan cómo será posible si ese apartado representa la mitad del gasto público y el pago de las pensiones un cuarto del mismo. Los tambores de guerra deberán elevar el volumen para poder acallar las futuras protestas de los más afectados.