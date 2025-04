Macron entra en la guerra comercial y pide a las empresas europeas que dejen de invertir en EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado de "brutal e infundada" la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una nueva batería de aranceles a productos internacionales y, como primera medida, ha sugerido paralizar las inversiones en el país norteamericano.



Macron, que ha reunido de urgencia en el Elíseo a representantes de los sectores que pueden verse afectados, ha lamentado este "shock para el comercio internacional", ya que en su opinión "no corrige los desequilibrios" comerciales que pueda haber en materia arancelaria e implicará un "impacto masivo" para Europa.



Ha advertido de que los ciudadanos y las empresas estadounidenses saldrán de este particular pulso "más débiles que ayer y más pobres", mientras que en el lado europeo ha subrayado que es momento de permanecer "unidos" y "determinados", a la espera no obstante de ver las medidas que puedan acordarse como respuesta. Así, Macron ha apelado a la "fuerza" que representa la UE y su "mercado de 450 millones de habitantes", al tiempo que ha sugerido paralizar los proyectos de inversión pendientes en Estados Unidos hasta que se "aclare" el impacto de los nuevos aranceles



"¿Qué mensaje estaríamos enviando los grandes actores europeos si empezamos a invertir miles de millones de euros en la economía estadounidense en un momento en el que nos están atacando? Necesitamos actuar con solidaridad colectiva", ha añadido.



El mandatario galo ha llamado en su exposición previa a la reunión a tener en cuenta las "consecuencias indirectas" de los aranceles, en previsión por ejemplo de que pueda haber una "redirección de flujos (comerciales) hacia Europa", en particular de los países asiáticos damnificados por lo que Trump ha venido a llamar el 'Día de la Liberación'.



"Vamos a preparar una respuesta europea. Nada está excluido, todo está sobre la mesa", avisó también el presidente francés, quien consideró que tasar a "los servicios de internet", entre los que figuran firmas populares como Amazon, Google o Netflix, podría figurar entre las eventuales represalias europeas. "Haremos lo que sea más eficaz y proporcionado. No estamos dispuestos a que nos pasen por encima. Vamos a defendernos y protegernos", aseguró Macron, quien recordó que los propios consumidores estadounidenses resultarán también perjudicados por los aranceles.



También pidió a los diferentes sectores una respuesta común a esta decisión y, en ese sentido, exigió a las empresas francesas ya presentes en Estados Unidos ue suspendan sus proyectos de inversión hasta que la situación de los aranceles "no esté clarificada". La decisión de Trump "procede de un buen análisis del mundo, porque es cierto que en Occidente hay mucha desindustrialización, pero la respuesta es mala", dijo Macron, que se mostró partidario de "una competencia leal".



Para Macron, la desindustrialización hay que combatirla con mayor productividad del sector y no con aranceles. También intervino en la reunión de crisis el primer ministro francés, François Bayrou, quien juzgó que la decisión del otro lado del Atlántico "ataca la idea de la alianza con Estados Unidos y la estabilidad del mundo occidental".

Canadá también contempla "fracturas" tras los aranceles

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este jueves que las medidas comerciales adoptadas por la Administración de Trump "fracturan la economía global" y que el "sistema global de comercio anclando en EE.UU." se ha acabado.



Carney añadió que la "antigua relación de continuada profundización de la integración con los Estados Unidos se ha acabado" y que aunque "es una tragedia también es la nueva realidad".