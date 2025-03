Macron anuncia una fuerza militar francobritánica en Ucrania pese a la fractura de los socios europeos

Emmanuel Macron aguanta el pulso al tándem Trump-Putin defendiendo la necesidad de que se mantengan las sanciones a Rusia, tal y como ha defendido su homólogo ucraniano tras la reunión con el presidente galo: "no levantar ninguna sanción a Rusia hasta que acabe la guerra". El líder francés ha anunciado una misión militar francobritánica viajará próximamente a Ucrania para evaluar sobre el terreno las posibilidades de despliegue de una eventual fuerza de paz, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ante la nueva posturar de Trump de apartar a sus socios históricos de su lado y acercarse, tímidamente, a sus rivales; Macron y Starmer se erigen como los líderes en Europa para evitar que Rusia y Estados Unidos dejen al Viejo Continente en un segundo plano en un conflicto que se desarrolla en su propio suelo.

Macron ha constatado las diferencias entre los países europeos, "no hay unanimidad" entre los 31 países reunidos hoy en París a la hora de participar en una eventual fuerza de paz en Ucrania. Unos países "no tienen la capacidad" y otros no tienen consenso político interno, explicó Macron en rueda de prensa, en la que aseguró que la unanimidad no es necesaria y que finalmente "habrá una fuerza de paz" enviada por "varios países europeos", sin concretar cuáles.

Una movilización "no vista en décadas"

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado este jueves que "Europa se moviliza a una escala no vista en décadas" debido al proceso de paz en Ucrania. El laborista ha hecho estas declaraciones al término de la reunión en París. Starmer ha afirmado ante los medios de comunicación que la llamada 'Coalición de voluntarios' auspiciada por Francia y el Reino Unido está decidida "a lograr una paz justa y duradera" porque "es vital para Ucrania y para Europa en su conjunto".

Pese a la división en Europa las voces que respaldan al tándem fracobritánico salen en defensa de ambos líderes, esta vez el presidente finlandés, Alexander Stubb, que tras la reunión mantenido entre los 31 países europeos en París ha recalcado que retirará las sanciones contra Rusia tal y como exige el Kremlin para acceder al alto al fuego parcial en la guerra en Ucrania. "Europa no tiene intención alguna de levantar las sanciones. Al contrario, en estos momentos ya estamos preparando el próximo paquete, así que seguiremos presionando a Rusia también en esta cuestión", ha afirmado Stubb a la prensa finlandesa después del encuentro entre líderes europeos convocada por el presidente galo.

"Nuestro mensaje a Ucrania ha sido claro: Europa y esta 'coalición de voluntarios' seguirán brindando a Ucrania asistencia económica, militar y política", continuó el líder finés. "Estados Unidos se está dando cuenta poco a poco de que Rusia está tratando de retrasar el alto el fuego y no necesariamente quiere la paz, y cuanto antes consigamos que los aliados estadounidenses entiendan esto, mejor", finalizó Stubb.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deja clara la postura de la Unión Europea, alineada con Macron y Starmer, y con unas sanciones que quedarán, hasta que haya un acuerdo de paz "justo", en vigor: “Mantener la presión sobre Rusia. Ha quedado muy claro que las sanciones se mantienen. Lo que queremos es un acuerdo de paz justo y duradero. Ese es el objetivo”.