Macron amenaza a Bolsonaro por los incendios en el Amazonas

La tensión entre los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Brasil, Jair Bolsonaro, con el telón de fondo de los incendios en la Amazonía, se trasladó este viernes al terreno económico, con la amenaza de París de vetar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Macron anunció que su país no lo firmaría en las condiciones actuales, al considerar que Bolsonaro mintió cuando hace unos meses asumió compromisos sobre la protección de la biodiversidad que no está respetando.

Esa cuestión, recuerdan en París, era uno de los condicionantes para que Francia pusiera su firma bajo un pacto que despierta susceptibilidades también en lo referente a la protección sanitaria de los productos, que transitarán de forma más libre cuando se aplique.

Es el último episodio de un pulso que, hasta ahora, se había circunscrito al terreno de las declaraciones cruzadas, acusaciones veladas e intercambio de mensajes a través de las redes sociales, pero que en vísperas de una cumbre del G7 en la que Macron ejerce de anfitrión ha dado un salto cualitativo.

"Dada la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente (francés) solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka" del G20, afirmó el Elíseo.

En aquel encuentro, Macron logró que Bolsonaro se sumara a los compromisos en materia medioambiental, lo que dejó aislado por tercera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero París considera que Bolsonaro no está respetando lo acordado, como pone de manifiesto su dejadez frente al avance del fuego en la Amazonía, un fenómeno más grave que otros años.

En su deseo de presentarse como el gran defensor del planeta, Macron denunció en Twitter el avance sin control de las llamas en su pulmón, donde se produce un quinto del oxígeno de la Tierra.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazonpic.twitter.com/dogOJj9big