Los servicios de rescate buscan a 79 supervivientes en los escombros del edificio derrumbado en Bangkok

Los equipos de rescate buscan este sábado contra reloj a unas 79 personas atrapadas entre los escombros de una torre en obras que colapsó en Bangkok el viernes, cuando la capital tailandesa fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en la vecina Birmania (Myanmar). Las labores de búsqueda y rescate no han cesado desde que el edificio de unas 30 plantas colapsó de manera espectacular, según se pudo ver en vídeos en las redes sociales, y en cuya construcción trabajaban unas 320 personas, de las que 8 se ha confirmado que fallecieron.



El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo este sábado que 79 personas permanecen atrapadas, de las que 30 ya han sido localizadas, por lo que 49 permanecerían desaparecidas. "Nuestro trabajo no es detenernos en si la gente sobrevivirá o no, sino salvar vidas. Seguiremos trabajando hasta que se agote el tiempo o surja nueva información. Debemos seguir centrados en encontrar sobrevivientes", dijo Chadchart en una comparecencia ante los medios.



El Gobernador, que calificó la operación como una "búsqueda de supervivientes", dijo que aún no han perdido la esperanza y cree que aún hay gente con vida en las plantas inferiores, mientras cifró en ocho las personas cuyo fallecimiento se ha confirmado y en otros ocho los rescatados. En cuanto a la operación de rescate, dijo que "avanza de forma ordenada" y que ahora está llegando maquinaria pesada para ayudar a perforar los agujeros, y que tras ello se usarán equipos para buscar supervivientes.



Entre el equipamiento necesario se emplearán perros y maquinaria de rayos X que llegará esta noche desde Israel. "Siempre es un tarea difícil, pero tenemos recursos para hacer el esfuerzo y buscar a posibles supervivientes", dijo este sábado por su parte el ministro de Interior, Anutin Charnvirakul, tras visitar el lugar donde se llevan a cabo las labores de rescate.



El ministro dijo que se creía que había unas 50 personas "atrapadas" y que había que trabajar "lo más rápido posible" para ser capaces de salvar las vidas de los supervivientes dentro de "un plazo de 72 horas". Junto al lugar de accidente, las autoridades instalaron un hospital de campaña para examinar a los heridos y en el que la víspera se atendió a los rescatados.



Las autoridades han reportado más de 70 réplicas del sismo, la mayoría imperceptibles, así como daños de variada intensidad en unos 6.000 edificios que serán sometidos a revisiones más profundas. Durante la madrugada, varias viviendas fueron desalojadas por considerarse inseguras.



Las autopistas y los servicios de transporte público han vuelto a estar operativos, con excepción de la zona cercana al edificio derrumbado, situada a pocos metros de Chatuchak, un inmenso mercado al aire libre que durante los fines de semana recibe a miles de turistas. Tailandia declaró el viernes el estado de emergencia en Bangkok tras el intenso movimiento registrado a causa del terremoto, que colapsó tres edificaciones en construcción.



El temblor tuvo lugar el viernes a las 12:50 hora local (6:20 GMT), a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro a unos 17 kilómetros de Mandalay, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica en el mundo.