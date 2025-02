Los rusos rinden tributo al líder opositor Navalni en el primer aniversario de su muerte

Cientos de moscovitas acuden hoy al cementerio Borísovski de Moscú para rendir tributo a la memoria del líder opositor Alexéi Navalni en el primer aniversario de su súbita muerte en una prisión ártica. La tumba del político se ha cubierto de flores y mensajes de sus seguidores desde las primeras horas de la mañana, y los moscovitas continuaron llegando al camposanto durante las horas posteriores pese al frío de casi 10 grados bajo cero que se instaló hoy en la capital rusa.



"Es una pérdida irreparable. Ojalá tuviera un hijo como él", dijo a EFE un pensionista ruso tras rendir homenaje a la memoria del opositor en el cementerio Borísovski. "Yo no tengo miedo y vosotros tampoco lo tengáis", rezaba un cartel al lado de la foto de Navalni.



Otro mensaje dejado por sus seguidores decía "El tiempo no cura las heridas, te echamos de menos". "No ha muerto, le han asesinado", dijo un joven que acudió hoy al Borísovski.



En las inmediaciones del cementerio se pudo ver a un gran número de policías sin que impidieran el acto recordatorio, que transcurre sin incidencias.



El fallecimiento de Navalni a los 47 años de edad sigue siendo un trauma para sus adeptos, que lo veían como la única figura capaz de enfrentarse al Kremlin y liderar los cambios democráticos en Rusia. "El dolor que sentimos nos ha hecho más fuertes y este año ha demostrado que somos más fuertes de lo que pensamos", señaló la viuda del opositor, Yulia Naválnaya, en un vídeo difundido este domingo.



Naválnaya aseguró que incluso después de su muerte Navalni continúa su lucha contra el Kremlin, ya que sus ideas viven y sus discursos son citados por políticos mundiales y famosos. "Alexéi continúa uniendo a la gente incluso después de su muerte y les continúa ayudando. Sé que así sera también en el futuro", aseguró.



Un año después de la muerte del destacado opositor, su familia, la oposición y las cancillerías occidentales siguen acusando al presidente ruso, Vladímir Putin, de estar detrás de lo ocurrido el 16 de febrero de 2024 en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets). La versión oficial, hecha pública en agosto pasado, es que Navalni -que había sido trasladado dos meses antes al Ártico- murió por causas naturales, debido a una arritmia. Otros aseguran que las largas estancias en celdas de castigo es lo que acabó con la vida del opositor. En su defensa, Putin asegura que autorizó el canje de su mayor adversario, pero que éste falleció repentinamente entre rejas antes de que se consumara el intercambio.