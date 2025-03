Los emblemáticos taxis negros de Londres tienen los días contados

Los emblemáticos taxis negros ('black cabs', en inglés) de Londres podrían desaparecer de sus calles en los próximos 20 años si las licencias disminuyen al ritmo actual, señaló este miércoles el último estudio del laboratorio de ideas Centre for London.



De acuerdo con la investigación, recogida en el informe 'El futuro del sector del taxi negro de Londres: logrando un sector sostenible', el número de taxis con licencia ha disminuido más de un tercio en la última década en la capital británica.



En el periodo entre 2013 y 2014, 22.810 taxis contaban con permiso para operar en las carreteras de Londres, una cifra que disminuyó un 34,5% en los diez años previos al ejercicio 2023-2024. "Si el número de taxis negros en la capital continúa disminuyendo al ritmo actual, no habrá más en las calles de Londres en 2045", aseguró Centre for London en un comunicado.



Los taxis negros han formado parte del ecosistema de la ciudad y se han convertido en un icono londinense desde hace casi 450 años, pues las primeras licencias oficiales para taxis en Londres se expidieron en 1662.



En vísperas de la actualización del Plan de Acción para Taxis y Alquiler Privado del organismo de Transportes de Londres (TfL) para 2025, el informe recomendó establecer una estrategia de diez años para la retención y reclutamiento de taxistas, con ambiciones claras para "mantener y expandir" el número de conductores con permiso.



También aconsejó una mayor colaboración entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de Londres para elaborar políticas conjuntas de "gestión inteligente del tráfico" e identificar el papel de los 'black cabs' dentro del futuro modelo de transporte para Londres, que aboga por priorizar en un 80% los trayectos en medios sostenibles frente a un 20% de los viajes en automóviles privados.



El informe fue elaborado tras una mesa redonda para analizar los problemas del sector del taxi en la capital, en la que participaron operadores, fabricantes y legisladores.