Linkin Park denuncia un 'tuit' de Donald Trump por utilizar una de sus canciones

El presidente de Estado Unidos,Donald Trump, compartió en su perfil de Twitter un spot para su campaña electoral que utilizaba la canción 'In The End' del grupo de rock, Linkin Park. La banda a continuación hizo un comunicado en la red social para aclarar que el grupo no apoya al presidente y que bajo ningún caso autoriza el uso de su música por parte de la campaña de Trump. Un cese y desista ya ha sido emitido y el vídeo se ha bloqueado por denuncia de derechos.

En un 'tuit' del vocalista principal de Linkin Park, Chester Bennington, en 2017, ya compartía su postura en contra del presidente de Estados Unidos. Aseguraba que el mandatario era una amenaza para el país, peor que el terrorismo.

I repeat..... Trump is a greater threat to the USA than terrorism!! We have to take back our voices and stand for what we believe in — Chester Bennington (@ChesterBe) January 30, 2017

Más artistas en contra de Trump