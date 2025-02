"La cocaína no es más mala que el whisky": el plan de legalización de Petro

“La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan”, esta es la polémica frase del presidente de Colombia sobre una de las drogas más consumidas y vendidas al mundo.

Este controvertido argumento merece una reflexión más profunda. El problema tiene dos soluciones posibles: que los países dejen de consumir, o que legalicen la importación y el consumo de la cocaína.

Petro, en su discurso, también aprovechó para reiterar su postura contra las drogas y la guerra al narcotráfico. El presidente atacó también a Estados Unidos añadiendo que “el fentanilo, una droga sintética que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, no se produce en Colombia, pero sí está generando un alto número de muertes en ese país”.

¿Convertir legal la cocaína derrumbaría las organizaciones criminales?

El presidente colombiano planteó que la legalización de la cocaína a nivel mundial podría ser una solución efectiva para poner fin al negocio ilícito por el que se sostienen las organizaciones criminales. “El negocio se podría desmantelar fácilmente si se legaliza la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos”, afirmó, sugiriendo que los recursos generados podrían destinarse a programas de prevención para evitar el consumo en menores de edad.

No es ni el único ni el último en proponer esta solución. Recientemente, Roberto Saviano, escritor italiano antimafia, señaló que “legalizar la cocaína significa interrumpir y bloquear los pozos de petróleo de las organizaciones criminales e impedir esta gran economía, estamos hablando de la única economía comparable al petróleo”.

El escritor aseguró que el famoso polvo blanco gobierna el mundo, poniendo un ejemplo: “Si yo invierto 1.000 dólares en cocaína, en un año me devuelven 182.000 dólares. Este es el poder de la cocaína, efectivo, dinero, mucho, inmediato". Todo gira alrededor del dinero generado por este mercado, “más de 400.000 millones de euros al año”, según un cálculo de la Universidad de Bogotá.

Las administraciones latinoamericanas y el rol de España

Saviano, en su libro ‘ZeroZeroZero’ explica la importancia de España como papel de ‘receptor’ del polvo blanco:“España es la puerta europea de la cocaína desde hace 20 años”. Gracias a los puertos, según cuenta el escritor, “el líder moviendo cocaína es España, sin ninguna duda”. Las razones principales son dos: la presencia de mucha costa y la ausencia de una mafia española. Algunas administraciones latinoamericanas han empezado a abrirse a la legalización de las drogas. Por ejemplo, Bolivia legalizó la producción indígena de cultivos de coca en 2011. Uruguay y Jamaica legalizaron algunas compras de cannabis en 2014 y 2015, respectivamente. México está debatiendo la regulación del cannabis.

En estos días se discute en Colombia la posibilidad de negociar con Estados Unidos para legalizar la cocaína, adoptando criterios similares a los de la marihuana recreativa. El problema es que en el país de Trump la experiencia solamente ha quedado reducida a algunos estados y no ha sido una decisión del gobierno federal. Funciona de la misma forma que con el alcohol, a día de hoy nueve estados lo tienen prohibido.

Colombia podría proponer un programa para permitir la producción y consumo interno de cocaína, con un control estricto y una regulación de mercado, intentando supervisar la adicción, sin despenalizar la exportación. Este paso sería innovador para Colombia, que podría demostrar al mundo como legalizar la sustancia estupefaciente blanca sin muchos problemas.

Pero aun así, ese programa -hipotético- no sería la solución a esos problemas de los que habla Petro. El asunto no es tan simple, porque aunque que se han dado varios pasos en este sentido, la mayor parte han sido fruto de decisiones judiciales y no legislativas.