Laura toca tierra en Luisiana (EEUU) como potente huracán categoría 4

El ojo del potente huracán Laura, de categoría de intensidad 4 -de un máximo de 5-, tocó tierra este jueves en la costa de Luisiana (EEUU) con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A la 01.00 hora local de Luisiana (06.00 GMT), el ojo de Laura, que amenaza con inundaciones "catastróficas" según el NHC, tocó tierra cerca de la localidad de Cameron, estaba ubicado 45 kilómetros al sursuroeste de Lake Charles y avanzaba en dirección norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Las autoridades ordenaron ya este martes la evacuación de la zona de Lake Charles, donde viven unas 200.000 personas.

"Laura está avanzando sobre tierra en el suroeste de Luisiana. ¡PÓNGANSE A CUBIERTO AHORA! Considere estos vientos extremos inminentes como si se acercara un tornado y vaya de inmediato al sitio seguro en su refugio. ¡Actúe ahora para proteger su vida!", alertó el NHC en su último boletín.

El director del centro, Ken Graham, se dirigió en un vídeo a los residentes de la zona: "Es demasiado peligroso estar ahí afuera, espero que no estén allí, espero que hayan evacuado".

