El Kremlin acepta negociar con Trump una tregua para Ucrania

El Kremlin anunció hoy una reunión entre la parte rusa y los enviados especiales del presidente de EEUU, Donald Trump, para abordar la propuesta de tregua aceptada ya por Ucrania.



"Efectivamente, los negociadores están volando. Hay contactos previstos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Además, no descartó que el presidente, Vladímir Putin, celebre alguna reunión más hoy aparte de la prevista con su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko.



La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, añadió en rueda de prensa que dicha reunión podría tener lugar hoy, jueves.



Según el servicio Flightradar, el avión con el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, entró en territorio ruso tras despegar de Catar, informó la agencia RIA Nóvosti.



Peskov también adelantó que Putin mantendrá hoy una conversación telefónica internacional, sin desvelar si su interlocutor será el propio Trump.



El portavoz subrayó que Rusia no formulará su postura sobre la tregua hasta conocer de manos de EEUU los detalles sobre las negociaciones que mantuvo esta semana en la ciudad saudí de Yeda.



A su vez, recordó que el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mantuvo la víspera una conversación telefónica con el asesor para Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz.



"Instamos a los rusos a adherirse a este plan. Esto es lo más cerca que hemos estado de la paz en esta guerra. Estamos en la línea de las 10 yardas y el presidente (Trump) espera que los rusos nos ayuden a llevar esto a la zona de anotación", aseguró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.



Rusia no se ha pronunciado aún sobre la propuesta de tregua, aunque la pasada semana el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, la descartó, al tiempo que rechazó la posible presencia de tropas de paz europeas en Ucrania.