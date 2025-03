Kiev lanza el mayor ataque con drones sobre Moscú el día de la cumbre con EEUU para buscar un acuerdo de paz

El balance de muertos a causa del "ataque masivo" llevado a cabo llevado a cabo con decenas de drones en la madrugada de este martes por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los alrededores de la capital rusa, Moscú, ha aumentado a dos, horas antes de que comiencen las negociaciones entre delegaciones de alto nivel ucranianas y estadounidenses en Arabia Saudí.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha señalado en su cuenta en Telegram que al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en Vodnoye y Yam, antes de agregar que "restos de un dron" han impactado también en un edificio de apartamentos en Ramsnekoye. Así, ha explicado, según ha recogido Europa Press, que los restos de uno de los drones cayeron en un aparcamiento junto a una empresa en Yam, donde ha muerto un guardia de seguridad de 38 años. En esta misma localidad, pero en una zona residencial, una mujer de 43 años ha resultado herida y se encuentra en estado grave. En Dinoye, seis personas han resultado heridas leves, incluido un niño de cuatro años. También han caído restos en una zona de almacenes, pero no se han registrado víctimas. En último lugar, en la ciudad de Rámenskoye se han registrado daños contra varios apartamentos, mientras que cinco personas han buscado ayuda médica, todos por cuadros de ansiedad. El propio Vorobiov ha agregado posteriormente, tras una visita a un hospital en Domededovo, que uno de los heridos ha fallecido a causa de la gravedad de su estado. "Condolencias a su familia y amigos", ha señalado, antes de hacer hincapié en que "lo más importante ahora es dar la asistencia necesaria a las víctimas y sus familias". Y ha zanjado el gobernador de la región de Moscú: "He decidido pagar a las familias de los fallecidos un millón de rublos (cerca de 10.600 euros) a cada una. Los heridos también recibirán ayuda. Dependiendo de la gravedad de sus heridas recibirán entre 100.000 y 500.000 rublos (entre 1.060 y 5.300 euros)".

El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en cerca de 340 los drones interceptados durante la noche, casi un centenar sobre el territorio de la región de Moscú, si bien la mayoría de ellos, un total de 126, han sido destruidos sobre la región de Kursk, que se encuentra en la frontera común, en el mayor ataque desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Por otra parte, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) ha indicado en Telegram que las restricciones a las operaciones en los aeropuertos de Vnúkovo, Domededovo, Zhukovski -todos ellos en Moscú-, Strigino -en Nizhni Novgórod- y Runoshna -en Yaroslavl- han sido retiradas a las 09.15 horas (hora local), tras la suspensión de vuelos por motivos de seguridad.

También drones sobre Ucrania

Las defensas aéreas ucranianas han derribado desde la tarde del lunes 79 drones kamikaze Shahed y de otros modelos rusos y un misil Iskander, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del martes. Las interceptaciones han tenido lugar sobre el territorio de las regiones de Járkov y Sumi (sureste), Poltava, Zhitómir, Vínitsia y Dnipropetrovsk (centro), Cherníguiv y Kiev (norte), Zaporiyia (sureste), Odesa y Jersón (sur). Otros 35 drones sin carga explosiva -réplicas que los rusos utilizan junto a los drones de ataque para confundir a las defensas enemigas- han caído sin causar daños. Los drones de ataque rusos o sus fragmentos sí han causado daños materiales en las regiones de Donetsk (este), Odesa, Járkov y Sumi y Kiev.

Rusia y Ucrania atacan territorio enemigo cada noche con decenas de drones de ataque. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto una tregua aérea que ponga fin a este tipo de ataques de ambos bandos contra la retaguardia como primer paso hacia la negociación con Rusia que impulsa Estados Unidos.

Emboscada ucraniana a los rusos que se colaron por el gasoducto Soyuz

Según publica este martes 'El Mundo', hace unos días, en su canal de Telegram, las fuerzas especiales rusas desplegadas en Kursk pidieron "bombonas de oxígeno" disponibles en la zona. Nadie sabe si fue ese anuncio, publicado en abierto y legible por cualquiera, lo que previno a las fuerzas ucranianas, pero los planes, que eran audaces, no salieron bien. El sábado, aprovechando el corte de Inteligencia a Ucrania por parte de EEUU, Rusia lanzó una ofensiva para echar a los soldados de Kiev de la bolsa que aún controlan en la región rusa de Kursk desde hace siete meses. Días antes, tropas norcoreanas se habían infiltrado muy cerca de la carretera que alimenta la logística ucraniana en todo ese territorio, lo que amenazaba con embolsar a toda la guarnición. Al plan le faltaba un golpe psicológico como el que ya dieron hace año y medio en Abdivka: una infiltración aprovechando las tuberías para emerger más allá de las líneas enemigas y causar caos y confusión en los defensores ucranianos. En este caso, los rusos aprovecharon el oleoducto Soyuz que unía Rusia y Europa del Este atravesando Ucrania, que no funciona desde que Volodímir Zelenski dejó el contrato sin renovar. Unos 100 soldados de las fuerzas especiales rusas avanzaron durante varias horas unos 15 kilómetros dentro de la tubería de 1,4 metros de diámetro hasta las afueras de la ciudad de Sudzha, todavía en manos ucranianas. Allí, los paracaidistas de la 82 brigada de Ucrania los estaban esperando con artillería y drones. ¿Fue por la información recabada en los Telegram de la unidad rusa o por un chivatazo interno? Ese dato no ha sido revelado.

El bloguero ruso Yuri Podolyaka habla de decenas de muertos y heridos en ese primer enfrentamiento. El resto de soldados rusos, que consiguió eludir las bombas, intentó volver a la tubería para hacer el viaje de vuelta, murió asfixiado, ya que sólo habían cargado oxígeno para la ida y no contaban con un plan B. En total, se cree que Rusia perdió a 80 de los 100 miembros que formaban parte del comando.