Kiev cifra en más de 925.000 las bajas sufridas por el Ejército ruso desde el inicio de la invasión

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este lunes en más de 925.000 las bajas en combate sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, sin que Moscú haya dado datos desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas han sufrido "alrededor de 925.020" bajas, entre muertos y heridos, incluidas 1.350 durante el último día, con los combates centrados en el este del país y la región rusa de Kursk, escenario de una incursión ucraniana desde agosto de 2024.

Asimismo, ha destacado el Estado Mayor, según ha recogido Europa Press, que las tropas rusas han perdido 10.567 carros de combate, 21.997 vehículos blindados, 25.817 sistemas de artillería, 370 aviones, 335 helicópteros, 31.874 drones, 28 buques, un submarino y otro equipamiento militar. "Los datos están siendo actualizados. Combatid al invasor. Juntos ganaremos", ha zanjado.

