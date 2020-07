Kanye West oficializa su campaña y propone dar un millón dólares a quien tenga un bebé

El rapero Kanye Westprotagonizó este domingo su primer acto de campaña tras anunciar su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, un peculiar mitin en Carolina del Sur en el que propuso premiar con un millón de dólares a quienes tengan un bebé y generó polémica con unos comentarios sobre la esclavitud y el control de armas.

West, quien anunció que se presentaría a las elecciones de noviembre provocando este mes una gran conjetura sobre si simplemente buscaba publicidad o incluso favorecer las opciones de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, estrenó su incipiente campaña en la localidad de North Charleston.

Vestido con un chaleco antibalas con la palabra "seguridad" escrita delante, el rapero dio un discurso incoherente ante cientos de personas, que estaban obligadas a llevar mascarilla para protegerse de posibles contagios por el coronavirus.

Preguntado desde la audiencia sobre el aborto, West se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, se quedó embarazada. "Casi maté a mi hija", dijo.

Mientras daba su discurso sobre su posicionamiento sobre el aborto en los Estados Unidos, el rapero comentó que cree que el aborto debe ser legal, pero propuso algo llamado "aumento máximo", que consistiría en dar "un millón de dólares o algo así" a las mujeres que tuvieran un bebé para convencerlas de no interrumpir su embarazo.

Kanye is hysterically crying at his rally in South Carolina pic.twitter.com/yyd2vQmkaa