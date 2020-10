Solo queda una semana para las elecciones presidenciales de Estados Unidosy el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha logrado finalmente colocar en el Tribunal Supremo a su candidata, la jueza conservadora Amy Coney Barrett. De esta manera, asegura la mayoría conservadora en la corte más importante del país norteamericano.

"Trabajaré sin ningún temor ni favor y lo haré con independencia tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias", afirmó la pasada noche Barrett tras jurar el cargo. Un acto en el que estuvo respaldada por el magnate y líder del Gobierno estadounidense.

Barrett, cuyas ideas son abiertamente conservadoras -se opone al aborto, derecho garantizado desde 1973, o al matrimonio homosexual,entre otras-, ha insistido en que actuará con independencia, algo que si no ocurriese sería una "negligencia".

Según la jueza, "un senador" debe "perseguir sus preferencias políticas". "De hecho, sería una negligencia dejar de lado los objetivos políticos", ha continuado en su speech. Sin embargo, ha señalado, "el trabajo de un juez es resistirse a sus preferencias. Sería una negligencia entregarse a ellas".

Así, pese a que en los últimos días algunos senadores del partido de Trump no se han mostrado conformes con la elección, finalmente el nombramiento se ha producido sin sorpresas, ya que el Senado contaba con mayoría republicana. Una mayoría que ha sido suficiente para confirmar a Barrett como nueva jueza del Supremo.

De esta manera, la votación ha concluido con 52 votos a favor de Barrett y 48 en contra, confirmando así la entrada de la jueza en la corte a solo siete días de los comicios del 3 de noviembre y asegurando la mayoría conservadora con seis jueces frente a tres.

En concreto, la magistrada ha sido rechazada por los 45 demócratas del Senado, dos independientes y la conservadora Susan Collins. La senadora por el estado de Maine ha votado en contra puesto que considera inapropiada que la nominación haya sido con las presidenciales a la vuelta de la esquina.

En este sentido se ha pronunciado el Partido Demócrata, liderado porJoe Biden, que ha asegurado que la Administración Trump no ha actuado de manera correcta por lanzar su candidatura a pocos días del 3-N. Según el propio Biden, este movimiento del magnate ha sido "abuso de poder".

Donald Trump, por su parte, no ha escatimado en halagos para Barrett a la hora de celebrar el nombramiento.

"Este es un día memorable para Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos y para el Estado de derecho justo e imparcial", ha afirmado el presidente norteamericano.

Barrett es el tercer nombramiento de Trump para el Tribunal Supremo. Desde Ronald Reagan (1981-1989), precisamente fue él quien nominó al juez Scalia en 1986, ningún inquilino de la Casa Blanca había propuesto a tantos nominados para el Alto Tribunal estadounidense, tal y como recoge Europa Press.

Además, la confirmación de esta magistrada se produce tras un controvertido proceso que comenzó el pasado 18 de septiembre, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg a los 87 años, una jueza abiertamente feminista y progresista. Barrett fue nominada para el cargo el pasado día 26 de septiembre, a muy pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Estos cargos son vitalicios, por lo que muchos dirigentes demócratas optan por reformar el Alto Tribunal, como ya intentóBarack Obama (2009-2017) durante su mandato. No obstante, el actual candidato del Partido Demócrata no ha aclarado qué haría con el Tribunal Supremo en caso de ganas los comicios, algo que le ha perseguido durante toda la campaña.

Sin embargo, entre las voces progresistas destaca la de la congresista neoyorkina Alexandria Ocasio-Cortez, que a través de las redes sociales ha lanzado un mensaje abogando por la ampliación de este tribunal. "Los republicanos lo han hecho porque no creen que los demócratas tengamos las agallas para jugar como ellos", ha escrito.

"Durante mucho tiempo han tenido razón, pero no permitamos que intimiden a la gente haciéndoles pensar que su atropello es normal", ha señalado.

Republicans do this because they don’t believe Dems have the stones to play hardball like they do. And for a long time they’ve been correct. But do not let them bully the public into thinking their bulldozing is normal but a response isn’t. There is a legal process for expansion.