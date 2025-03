Moreno defiende que los jueces acudan a Europa para desmontar los favores del TC al PSOE con los falsos ERE

"Preocupante y muy grave", asi define el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la situación que se ha generado a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al caso de los ERE irregulares, y que incluso se tenga que "pedir amparo" a la justicia europea.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Juanma Moreno se ha pronunciado así a raíz de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de emitir las nuevas sentencias derivadas de la decisión del TC de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, haya abierto un plazo para que las partes del procedimiento se pronuncien sobre si el alto tribunal "se ha extralimitado" en sus resoluciones con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación", si dicha doctrina "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción" y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias.

"Me parece que es la primera vez que ocurre una cosa así y que es algo muy grave", ha indicado Juanma Moreno, para quien es "algo muy grave que, precisamente jueces de la Audiencia Provincial, pidan, en este caso, amparo, por así decirlo, a los tribunales de Europa".

"¿Qué está pasando en España, en instancias judiciales tan importantes como el Tribunal Constitucional para que jueces pidan amparo a las instituciones europeas?", ha preguntado Juanma Moreno, para quien el Tribunal Constitucional "no debe de actuar revisando sentencias donde se han dedicado mucho recursos humanos, económicos y donde ha habido magistrados profesionales y jueces profesionales que ya han juzgado una causa".

"Por tanto, creo que algo está pasando en España lo suficientemente grave como para que ocurra algo que es inédito en nuestra democracia, como es el hecho de que la Audiencia Provincial (de Sevilla) tenga que ir a instancias superiores", ha dicho el presidente andaluz, quien ha expresado el "máximo respeto" a los jueces y a la Audiencia Provincial.