Joe Biden lanza un mensaje de "esperanza" en su último día como presidente de Estados Unidos

El presidente saliente estadounidense, Joe Biden, pasó este domingo su último día completo en el cargo antes de la llegada de Donald Trump este lunes. Lo ha pasado en Carolina del Sur, el estado que afianzó su candidatura a las elecciones en 2020, y además de hacer un llamamiento a la esperanza subrayó: "No me voy a ninguna parte".



"Debemos aferrarnos a una esperanza. Debemos mantenernos comprometidos, mantener siempre la fe en que un día mejor está por venir. No me voy a ninguna parte", dijo el mandatario, de 82 años, en la localidad de Charleston. En una visita a ese mismo estado en enero de 2024 ya había subrayado que no estaría en el poder sin la gente de Carolina del Sur. "Ustedes son la razón por la que soy presidente", les dijo entonces.



A punto de pasar el mando este lunes al republicano Donald Trump, el mandatario saliente incidió en esa misma idea: "No estaría en este púlpito sin Jim Clyburn", señaló en referencia al apoyo recibido por parte de ese congresista estatal. Aunque Trump se impuso en las elecciones de 2020 en Carolina del Sur con el 55,1 % de los votos, desde la Casa Blanca se ha considerado a ese estado un punto de inflexión en la campaña de primarias de Biden.



"Oré con ustedes aquí en febrero de 2020, cuando me postulé para presidente. En mi último día completo como mandatario, este era de entre todos los lugares el lugar en el que quería estar", recalcó este domingo desde la Iglesia Bautista Royal Missionary, la misma que visitó en la campaña de ese año.



En una jornada en la que indultó a cinco personas, incluido el nacionalista negro Marcus Garvey, Biden incidió además en el poder de la misericordia y la justicia.



"Con experiencia, sabiduría, conciencia, compasión y ciencia, sabemos cómo la curación y la restauración del daño es un camino hacia el tipo de comunidades en las que queremos vivir, donde hay equidad, justicia y responsabilidad", dijo.



Biden se pronunció el mismo fin de semana en el que han dado inicio los actos de investidura de Trump, que este domingo amaneció en Washington para participar en una ofrenda en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio de Arlington.



El mandatario electo, que ya estuvo en el poder de 2017 a 2021, llegó el sábado a Washington y este domingo ofrecerá un discurso en el estadio Capital One Arena, el mismo en el que tendrá lugar parte de la celebración de su toma de posesión el lunes después de que los actos pasaran al interior por las bajas temperaturas previstas.