En un correo electrónico enviado hace unas horas a sus potenciales donantes, Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, les pide mantener la fe, la paciencia y augura su victoria frente a Donald Trump.

"Después de una larga noche y día de escrutinio, está claro que estamos ganando en suficientes Estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia", dice Biden. "Estoy aquí para informar que cuando termine el escrutinio, creo que seré el ganador".

Biden señala en su correo electrónico que ya se sabía con anterioridad que "tomaría un tiempo" conocer el resultado final de las elecciones. "Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos. Y no termina hasta que se cuente cada voto", subraya.

La candidatura demócrata sigue solicitando apoyos económicos desde siete euros para financiarse

"Con todos los votos contados, hemos ganado Wisconsin por 20.000 votos. En Michigan, lideramos por más de 70.000 votos y está subiendo. Y me siento muy bien con Pennsylvania. Cambiamos Arizona y el segundo distrito de Nebraska", informa.

"No me corresponde a mí ni a Donald Trump declarar quién ganó estas elecciones. Es la decisión del pueblo estadounidense", advierte. 'Nosotros, el Pueblo' no seremos silenciados. 'Nosotros, el Pueblo' no seremos intimidados. 'Nosotros el Pueblo' no nos rendiremos", declara Biden en su correo electrónico, para después seguir solicitando al potencial donante un apoyo económico de 7 dólares para financiar la campaña demócrata.

"Mantener la fe"

"Ayer, demostramos una vez más que la democracia es el corazón de nuestra nación, como lo ha sido durante más de dos siglos", continúa Biden. "A pesar de la pandemia, más estadounidenses votaron en esta elección que nunca antes en la historia de Estados Unidos. Se emitieron más de 150 millones de votos. Creo que es extraordinario".

"Ahora tenemos que mantener la fe", termina su correo electrónico a potenciales donantes el candidato demócrata, no sin antes recordar que se agradecería una contribución económica al "Biden Fight Fund".