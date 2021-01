Joe Biden ya no pedirá Coca-Cola a través del 'botón rojo' utilizado por Donald Trump

Jude Law ya enseñó en 'The Young Pope' que desayunar una Cherry Coke Zero no es tan raro. Aunque en su caso consideraba que una simple Coca-Cola light era una herejía, hay quien decidió que tener este refresco en su casa era esencial.

El ya expresidente de EEUU, Donald Trump, utilizó un 'botón rojo' para avisar de que se había quedado sin su bebida preferida pero parece que, a su llegada, Joe Biden lo ha eliminado.

Solo han pasado dos días desde que el demócrata tomó posesión como nuevo líder de la primera potencia mundial y en este tiempo no ha parado de establecer cambios en la Administración.

Tras firmar numerosos decretos y eliminar algunas de las decisiones tomadas por el republicano en materia de inmigración y sanidad, ha habido un cambio que ha llamado especialmente la atención en las redes sociales.

Poco después de que el exmandatario abandonase la Casa Blanca, un no del todo conocido botón rojo que había mandado instalar desapareció del escritorio que ahora ocupa el presidente Joe Biden en el Despacho Oval.

El detalle hubiese pasado inadvertido si no hubiese sido por una publicación en Twitter del periodista inglés y presentador Tom Newton Duun. El comentarista aseguraba que había algo que le había llamado la atención.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk