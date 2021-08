El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha anunciado este domingo 18 nuevos contagios de coronavirus relacionados con el desarrollo del evento que elevan el total de casos vinculados a las Olimpiadas a 259 desde el inicio del recuento, el 1 de julio.

Estas autoridades han informado de que se trata de un atleta extranjero residente en la Villa Olímpica, de acuerdo con el balance recogido por la cadena estatal japonesa NHK.

Este pasado sábado las autoridades sanitarias de Tokio han contabilizado más de 4.000 nuevos casos de coronavirus y la tendencia se mantiene al alza, con un 117 por ciento más que la semana anterior, lo que indica que la propagación del virus se está acelerando.

Estado de emergencia hasta finales de agosto

Ante el empeoramiento de la situación, el Gobierno de Japón decidió el pasado viernes extender hasta finales de agosto el estado de emergencia sanitaria que estaba ya vigente en Tokio, y optó también por ampliarlo a otras tres regiones colindantes y a Osaka, donde también se observa una aceleración de los contagios.

Estas medidas no suponen ningún cambio significativo respecto a las que se vienen aplicando desde hace meses en la capital y otras de las principales regiones del país, centradas en restringir las horas de apertura de bares y restaurantes, y que no se están cumpliendo de forma generalizada por no ser obligatorias legalmente.

La decisión del Ejecutivo se dirige principalmente a llamar la atención de la población ante su aparente relajación frente a las recomendaciones de prevención de contagios, después de meses de pandemia y en esta época veraniega de vacaciones escolares y con el ambiente de celebración en torno a los Juegos.

Otros factores detrás del aumento récord de contagios en Japón son la circulación de las nuevas y más infecciosas variantes como la delta, así como el incremento de los casos entre los menores de 60 años, el grupo de población que menos vacunas ha recibido y que representa el 90 % de los nuevos casos.