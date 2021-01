Digitalización y medicina preventiva: por qué Israel es líder mundial en vacunación

España tiene adjudicados 23 millones de dosis de las dos vacunas aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna, con las que se prevé inmunizar a 11 millones de personas; sin embargo, el ritmo de vacunación en nuestro país, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, es lento si se compara con el de Israel o Emiratos Árabes Unidos.

Según los últimos datos publicados en la web Our World in Data, participada por la Universidad de Oxford, Israel ha vacunado ya al 25% de su población; una cifra mucho mayor que la de otros países como México, Francia o China. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, que ocupa el segundo puesto en esta clasificación, el porcentaje de vacunación es del 15%.

Las abrumadoras cifras de Israel, con dos millones de ciudadanos vacunados, no han pasado desapercibidas para los expertos. Entre las razones que sitúan al país a la cabeza en la carrera de vacunación figura principalmente su sólido sistema de salud, uno de los mejores del mundo según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un sistema mixto en el que el Estado subvenciona parte de la sanidad a los israelíes, que tienen la obligación de registrarse en alguno de los cuatro proveedores de servicios de salud (denominados HMO).

Digitalización y medicina preventiva

La amplia digitalización y la inversión en medicina preventiva son algunas de las características de este sistema de salud que han permitido a Israel lograr un buen ritmo de vacunación, pero no son las únicas: desde el Gobierno del país se impulsó semanas antes de empezar a administrar las dosis una campaña de concienciación a la población. De hecho, el primer ministro deIsrael, Benjamín Netanyahu, se convirtió el 19 de diciembre en el primer israelí en recibir la vacuna. "He pedido ser el primero para dar ejemplo personal y animar a todos a vacunarse", aseguró ante los medios.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU)se convirtió en el primer país árabe en iniciar la campaña de vacunación. Al igual que en otros lugares, se da prioridad a las personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y a los trabajadores sanitarios.

En este caso, el amplio despliegue para vacunar a su población, con grandes espacios habilitados por ejemplo en la ciudad de Dubái, ha permitido situar al país en el segundo puesto. También el hecho de que los residentes en la capital, Abu Dabi, comenzasen a principios del mes de diciembre a recibir dosis de la vacuna de Sinopharm, con una efectividad que sitúan en el 86%.

Estados Unidos, entre las primeras posiciones

Pese a que la campaña de vacunación en Estados Unidos comenzó a un ritmo mucho más lento de lo esperado, el país se ha puesto las pilas en los últimos días y ha administrado ya el medicamento contra el coronavirus a un 3,4% de su población, situándose en el quinto puesto de la clasificación solo por detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Reino Unido.

Francia, en el lado opuesto

Entre las últimas posiciones de esta clasificación se sitúa Francia. El país vecino solo ha vacunado a un 0,49% de su población, lo que ha provocado numerosas críticas hacia el Gobierno de Emmanuel Macron y en concreto hacia el ministro de Sanidad, Oliver Véran. "A este ritmo, seguiremos todavía aquí dentro de 5.000 años", aseguró el exdirector general de Salud, William Dab, sobre las cifras de vacunación actuales. Pese a todo, el Ejecutivo francés mantiene su objetivo de inmunizar a 26 millones de ciudadanos antes del verano.

En España, pese a que la campaña de vacunación no sigue el ritmo esperado, este viernes se ha conseguido dar un paso más para avanzar en la inmunización de la población. En total se han administrado 676.186 dosis, el 59,3% de las recibidas. Según Our World in Data, se ha vacunado ya a un 1,45% de los españoles y nuestro país se sitúa en sexto lugar después de Italia y los demás países anteriormente mencionados.