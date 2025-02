Israel confirma que no se va del Líbano y sus tropas seguirán en cinco puntos fronterizos

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha anunciado este martes que el Ejército permanecerá en cinco puntos próximos a la frontera en la zona de amortiguación del Líbano, pese a que hoy se cumplía el plazo para que Israel retirase sus fuerzas del sur del país según lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.



"A partir de hoy, el Ejército permanecerá en la zona de amortiguación en el Líbano controlando cinco puestos de avanzada y continuará haciendo cumplir -con fuerza y sin concesiones- cualquier violación (del acuerdo) por parte de Hizbulá", ha dicho Katz en un comunicado recogido por EFE. "Hizbulá debe retirarse completamente más allá de la línea (del río) Litani y el Ejército libanés debe hacerlo cumplir y desarmar su presencia bajo la supervisión del mecanismo establecido bajo el liderazgo de los Estados Unidos", ha añadido. Además, Katz ha dicho también haber reforzado la presencia de tropas en el lado israelí, a lo largo de la frontera entre ambos países, a fin de garantizar la seguridad de las comunidades del norte.



El pasado 27 de noviembre entró en vigor un cese de hostilidades, inicialmente previsto con una duración de 60 días, que preveía la retirada de las fuerzas israelíes presentes en el territorio libanés y limitar la posesión de armas en la franja fronteriza en manos de las fuerzas de seguridad libanesas.



Ayer, el Gobierno libanés reiteró su compromiso con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701, que puso fin a la guerra líbano-israelí de 2006 y sobre la que se basa el nuevo alto el fuego, que estipula el desarme de Hizbulá y que el Estado libanés monopolice las armas en todo el país. El texto pide además el desmantelamiento de las instalaciones no estatales para la producción de armas y también prohíbe a ambos bandos realizar ataques contra el otro; algo que Israel no ha respetado alegando su derecho a la "autodefensa".



El alto el fuego inicial venció el 26 de enero, una jornada especialmente sangrienta en la que al menos 24 personas murieron y otras 120 resultaron heridas después de que los residentes del sur trataran de regresar a sus localidades ocupadas. Al día siguiente, EEUU anunció una prórroga del cese de hostilidades hasta el 18 de febrero, para que las partes tuvieran más tiempo para cumplir con sus obligaciones, y hoy Israel de nuevo ha dicho que no va a abandonar el país tras la invasión terrestre iniciada el pasado 1 de octubre.