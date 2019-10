La Casa Blanca rechaza cooperar con la investigación sobre el 'impeachment' a Trump

La Casa Blanca no cooperará con las investigaciones de cara a la posible apertura de un proceso de destitución parlamentaria, denominado impeachment, contra el presidente de EEUU, Donald Trump.

Así lo ha anunciado este martes Pat Cipollone, uno de los abogados de la Casa Blanca, que a través de una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha espetado que este proceso "ha sido diseñado y aplicado de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido, tal y como contempla la Constitución".

La Casa Blanca carga duramente contra la Cámara, tildando a la investigación de "ilegítima" e "inválida" puesto que, aseguran, no se ha producido una votación para su apertura. Asimismo, en la misiva se lee que el objetivo de este juicio político es "influenciar" en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo año.

Cipollone afirma que se está llevando al pueblo estadounidense "por un peligroso camino", algo que "nunca" se había producido en la historia del país. "Dado que la investigación carece de cualquier fundamento constitucional, cualquier pretensión de imparcialidad o siquiera las protecciones más elementales del debido proceso, no se puede esperar que el Ejecutivo participe en ella", ha espetado el letrado.

En el texto, la Casa Blanca escuda su decisión en que el también magnate "tiene un país que liderar", ya que los ciudadanos estadounidenses le eligieron "para hacer este trabajo y él sigue centrado en cumplir sus promesas electorales".

La Administración Trump considera que con el planteamiento de este proceso, se están "violando las libertades civiles y la separación de poderes". Basan este argumento en que, afirman, han "amenazado a funcionarios del Ejecutivo al afirmar que buscarán castigar a aquellos que ejerzan sus derechos constitucionales y prerrogativas fundamentales".

Además, "niegan al presidente el derecho de contrainterrogar a testigos, llamar a testigos, recibir transcripciones de los testimonios, acceder a las pruebas, tener un abogado presente y muchos otros derechos básicos garantizados a todos los estadounidenses". "Han llevado sus procedimientos en secreto", dicen.

De esta manera, Cipollone indica que con el impeachment se busca "anular los resultados de las elecciones de 2016 y dejar al pueblo estadounidense sin el presidente que eligieron libremente", así como "influenciar en los próximos comicios".

El equipo de Trump, que considera este proceso "una auténtica estrategia política", afirma que el presidente y su Administración "no pueden participar en su partidista y anticonstitucional de investigación bajo estas circunstancias".

Por su parte, el abogado personal del magnate, Rudy Giuliani, ha confirmado que tampoco cooperará con la pesquisa de la Cámara y ha indicado, según publica el diario The Washington Post, que no puede imaginar a nadie en la Administración Trump dispuesto a trabajar con los demócratas que se encuentran al frente de la investigación.

