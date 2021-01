Retos, medidas y un país polarizado: así llega Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, toma este miércoles las riendas de un país hastiado por la polarización, las divisiones políticas y la pandemia de coronavirus, que han azotado gravemente al país.

El demócrata llega a la Presidencia de la primera potencia mundial con una ristra de retos que deberá enfrentar desde el primer momento. De hecho, a la par que su investidura, Biden quiere aprobar una serie de medidas para desterrar, definitivamente, las políticas de Trump.

Quien fue vicepresidente de Barack Obama (2009–2017) durante ocho años es considerado un candidato del 'establishment' que no rompe moldes, algo que no gustó entre muchos de su propio partido. Hombre blanco y mayor, no continuaba con lo marcado por Obama o Hillary Clinton.

Además, tampoco terminó de gustar entre algunos de sus colegas de partido que Biden no se haya comprometido totalmente con las políticas de izquierda.

Ahora, aterriza en una Administración en la que tendrá que lidiar con frentes abiertos por Trump como su particular guerra con China, con México, o con Irán, así como su batalla con los medios de comunicación y su menosprecio al coronavirus.

También tendrá que posicionarse sobre la simpatía mostrada por el magnate con líderes como Vladímir Putin, Kim Jong-un (que pasaron de amenazarse con bombas nucleares a mostrar un acercamiento), Jair Bolsonaro y Erdogan, que incomodan a sus aliados tradicionales.

Recuperar la unión del país

El presidente de mayor edad de la historia de EEUU, llega al cargo con 78 años -Trump tiene ahora 74 y es el segundo mandatario católico, que además ya está inmunizado contra la covid.

Durante toda su campaña, Biden ha defendido que su principal objetivo es revertir los destrozos ocasionados por el republicano y recuperar la unión del país.

Para ello, ha anunciado la reincorporación del país a los acuerdos de París contra el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, ha comunicado la rescisión del veto migratorio a ciudadanos de países musulmanes y el envío al Congreso de un proyecto de ley migratorio para, entre otras cosas, frenar la construcción del muro con México. Su política migratoria fue muy controvertida y criticada en su etapa de vicepresidente de Obama.

Biden decreta el uso obligatorio de la mascarilla en instalaciones federales y en viajes interestatales

Por otro lado, algo en lo que hizo mucho hincapié antes de la cita en las urnas era que lucharía férreamente contra el avance de la covid. De momento, decretará el uso obligatorio de la mascarilla en instalaciones federales y en viajes interestatales.

Biden hereda un país inmerso en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929, y tomará posesión en una ceremonia sin público y blindada con unos 20.000 miembros de la Guardia Nacional ante posibles disturbios tras el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos. Un acto al que Trump no asiste, por decisión propia, marcando un hito en la historia del país.

Pero también llega con una serie de polémicas a sus espaldas después de tantos años en política. De hecho, durante su larga carrera, ha recibido acusaciones de abuso sexual, se ha cuestionado su Ley de Control de Delitos Violentos (1994) y existen dudas sobre los negocios de su hijo Hunter en el extranjero.

¿Volverá Trump?

Así, el presidente electo aterriza en plena tensión a un país desbordado por la crispación con una visión completamente antagónica a la actual. Tendrá que lidiar con la rivalidad sistémica con China, con los pactos rotos por Trump, el avance de la extrema derecha y un virus que ha dejado en el país 400.000 muertos y 24 millones de casos.

Ahora, aunque la campaña le presentaba como la persona que salvaría al mundo del mayor villano de todos los tiempos, y muchos confían en que se producirá un cambio generacional, otros aún dudan de si Biden estará preparado para asumir la crítica situación del país.

Todo con un segundo 'impeachment' a medias contra Trump, queda otra pregunta en el aire… ¿Volverá el republicano a tratar de conquistar la Casa Blanca en 2024?